Kredi kartı şifrelerinde yeni dönem başladı: Bu şifreleri kullananlar dikkat!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı dolandırıcılıklarını önlemek için yeni bir karar aldı. Bugünden itibaren artık tarih kombinasyonları ve popüler yıllar, şifre olarak kullanılamayacak. Peki eski şifrelerde ısrar eden kullanıcıların kartlarına ne olacak? İşte detaylar...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve banka kartı kullanıcılarını dolandırıcılıklara karşı korumak için yeni düzenlemeye gitti.
Bugünden itibaren kullanıcıların doğum tarihleri ve popüler tarih kombinasyonları artık kredi kartı şifresi olarak kullanılamayacak.
"1453, 1881, 1903, 1905, 1907" gibi yılların yanı sıra yaygın plaka kodları ve diğer sıralı rakamlar güvenlik gerekçesiyle kullanılamayacak.