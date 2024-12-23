Kredi kartı şifrelerinde yeni dönem başladı: Bu şifreleri kullananlar dikkat!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve banka kartı kullanıcılarını dolandırıcılıklara karşı korumak için yeni düzenlemeye gitti.

Bugünden itibaren kullanıcıların doğum tarihleri ve popüler tarih kombinasyonları artık kredi kartı şifresi olarak kullanılamayacak.