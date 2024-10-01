Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmasının detayları belli oldu: İşte örnek ödeme tablosu

Borç yapılandırmanın uygulamasıyla ilgili soru işaretleri için TBB, BDDK ve TCMB'den görüş isteyecek. Bankacılar, kararda miladın 26 Eylül olduğunu ancak bundan sonraki borçların kapsamda olup olmadığının netleşmesi gerektiğini belirtiyor.