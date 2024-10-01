Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmasının detayları belli oldu: İşte örnek ödeme tablosu
Tüm vatandaşları yakından ilgilendiren kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılması düzenlemesinin detayları belli oldu. Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yapılandırma konusunda atılacak adımları belirledi. İşte yeni yürürlüğe girecek olan kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmasının detayları...
Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerindeki borç yapılandırması bankaların kafasını karıştırdı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile bankalar toplantı yaptı.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararlarının ardından uygulama usullerini tartıştı.
Borç yapılandırmanın uygulamasıyla ilgili soru işaretleri için TBB, BDDK ve TCMB'den görüş isteyecek. Bankacılar, kararda miladın 26 Eylül olduğunu ancak bundan sonraki borçların kapsamda olup olmadığının netleşmesi gerektiğini belirtiyor.
TCMB'nin düşük kart borcu olana daha düşük faiz uygulamasının bankaların IT programlarında değişiklik gerektirdiğini belirten bankacılar, "Bu konuda IT birimlerimiz proje hazırlayacak. TCMB'nin belirlediği faizlerin sisteme girmesi gerekiyor" dedi.