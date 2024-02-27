Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Son zamanlarda kredi kartlı alışverişlerde taksit sınırlaması getirileceği ve kredi kartlarına limit düşürümü olacağı ya da direkt olarak kredine kartına taksit uygulamasının sonlandırılacağına dair pek çok haber yapılıyor. Peki son durum ne? Kredi kartına faiz kaldırıldı mı, kaldırılacak mı? İşte ayrıntılar...

Son günlerde kredi kartına taksit uygulamasını kaldırılacağına yönelik duyumlar vatandaşlar arasında büyük yankı buldu. Vatandaşların aklında "Kredi kartına taksit gerçekten kaldırıldı mı?" Kredi kartına taksit kaldırılacak mı?" gibi sorular bulunuyor. İşte olaya dair uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmeler ve resmi kurumlardan yapılan açıklamalar şöyle... 1 | 8

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz Eylül 2023 yılında yaptığı bir açıklamada "1 Eylül itibarıyla, yıllık kredi kartı üzerinden kredi hacmi yüzde 140 civarında artmıştı. Enflasyonun iki katından fazla. Bu kadar yüksek seyreden bir kredi hacmiyle siz enflasyonu ve cari açığı kontrol altına alamazsınız" ifadelerini kullanmıştı. Şimşek, miktarsal sıkılaşmaya gidilebileceğini özellikle taşıt kredilerinde çok net bir şekilde sınırlayıcı bir perspektife sahip olduklarını kaydetmişti. 2 | 8

Bu açıklamaların ardından bankacılık sektörü uzmanları, kredi kartlarında asgari ödeme oranında artışa gidilmesi, limitlerde bir değişiklik yapılması, taksit sayısının ve nakit çekme sayısının azaltılması önlemlerinin alınabileceğini dile getirmişti. 3 | 8