Kredi kartından nakit çekemeyen çözümü böyle buldu: 1 yılda katlandı! Uzmanı uyardı: Dikkat...
Geçmiş dönemde karttan nakit avans kullanımını sınırlandırmak amacıyla nakit çekime ve taksit sayılarına sınırlama getirilmişti. Kredi kartından nakit çekemeyen vatandaşlar çözümü farklı yöntemlere başvurarak buldu. İşte detaylar...
Kredi kartı üzerinden nakit çekim yaparak ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar Kredili Mevduat Hesabı'na (KMH) yöneldi.
Normal şartlarda tüketiciler kredi kartı limitlerinin yüzde 25’i kadarını nakit çekebiliyor. Taksitli avansta ise maksimum vade 3 ay olarak yapılıyor.
KMH ÜZERİNDEN BORÇLANMA ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre 29.5 milyon banka müşterisinin KMH hesabı bulunuyor. 2024 yılı Temmuz ayında KMH hesaplarından çekilen para bir yıl öncesine göre yüzde 142’lik artışla 315 milyar TL’ye çıktı. Bir yıl önce bu tutar 130 milyar TL’ydi.
‘KREDİ KARTI NAKİT AVANS ÇEKİMİ FAİZİ İLE KMH FAİZİ NEREDEYSE AYNI’
Peki KMH hesapları için uygulanan faiz oranı ne? KMH hesapları bilinçli kullanıldığında avantajlı mı? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:
“Sıkı para politikası ile birlikte krediye ulaşım bir hayli zorlaştı. Nakit avans ile birlikte döviz alanlar, borsaya girenler oldu. Devletimiz bunun önüne geçmek adına geçtiğimiz dönemde nakit avans çekimi faiz oranlarını yükseltti. Şu anda kredi kartı nakit avans çekimi faizi ile KMH faizi neredeyse aynı.