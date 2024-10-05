Kredi kartından nakit çekemeyen çözümü böyle buldu: 1 yılda katlandı! Uzmanı uyardı: Dikkat...

‘KREDİ KARTI NAKİT AVANS ÇEKİMİ FAİZİ İLE KMH FAİZİ NEREDEYSE AYNI’

Peki KMH hesapları için uygulanan faiz oranı ne? KMH hesapları bilinçli kullanıldığında avantajlı mı? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:

“Sıkı para politikası ile birlikte krediye ulaşım bir hayli zorlaştı. Nakit avans ile birlikte döviz alanlar, borsaya girenler oldu. Devletimiz bunun önüne geçmek adına geçtiğimiz dönemde nakit avans çekimi faiz oranlarını yükseltti. Şu anda kredi kartı nakit avans çekimi faizi ile KMH faizi neredeyse aynı.