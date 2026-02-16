Kredi kartlarında yeni düzenleme yürürlükte! Limitler düşüyor, Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
BDDK tarafından kredi kartlarına ilişkin yeni düzenleme, bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Buna göre milyonlarca vatandaşın kredi kartı limitlerinde düzenleme resmen başlıyor. Peki neler olacak, kimlerin düşecek? Ayrıntılar haberimizde.
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kredi kartı düzenlemesi bugün itibariyle yürürlüğe resmen girdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, limitlerin gelirle uyumlu hale getirilmesi amacıyla talimatı uygulamaya başladı. Bankalar için tanımlanan süre sona erdi ve şimdi hesaplara yansıma zamanı. İşte detaylar…
BDDK, bankalardan müşterilerle iletişime geçmelerini, gelir belgelerinin dijital kanallar üzerinden temin edilmesi ve doğrulanmasına yönelik altyapıyı oluşturmalarını istedi.