Kredi talebinde 10 haftanın en hızlı artışı: 125 Bin TL’nin 12, 24, 36 ay vadeli ödemesi ne kadar?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 23 Mayıs ile biten haftada ihtiyaç kredilerinin hacmi 27 milyar TL arttı ve 1 trilyon 653,25 milyar TL’ye ulaştı. Önceki haftalarda “kredi talebinin zayıf seyretmesi” ve “faiz oranlarında zirvenin görülmüş olabileceği” yönündeki işaretlerin ardından ihtiyaç kredisi oranlarında “sınırlı gerileme” dikkat çekiyor. 125 bin TL kredinin 12, 24 ve 36 ay vadeli geri ödemesi ne kadar? En düşük faiz oranları hangi bankalarda? İşte detaylar...
SON 10 HAFTANIN EN YÜKSEK ARTIŞI
Faizlerde yüksek seyrin devam etmesine rağmen ihtiyaç kredisi hacminde dikkat çeken bir artış oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre 23 Mayıs ile sona eren haftada ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 1 trilyon 653,25 milyar TL’ye ulaştı. Söz konusu krediler bir önceki hafta 1 trilyon 626,37 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Böylece ihtiyaç kredisi hacminde haftalık artış yaklaşık 27 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı zamanda bu artışın, son 10 haftanın en yüksek haftalık artışı olması da dikkatlerden kaçmadı.
EN DÜŞÜK İHTİYAÇ KREDİSİ ORANLARI
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre önceki haftalarda “kredi talebinin daha zayıf seyretmesi” ve gelinen noktada “faiz oranlarında zirvenin görülmüş olabileceği” yönündeki işaretlerin ardından bankalarca sunulan ihtiyaç kredisi oranlarında da “sınırlı gerilemeler” dikkat çekiyor.
12, 24 ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde farklı oranlar öne çıkarken, 125 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme tabloları şöyle: