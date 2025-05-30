Kredi talebinde 10 haftanın en hızlı artışı: 125 Bin TL’nin 12, 24, 36 ay vadeli ödemesi ne kadar?

SON 10 HAFTANIN EN YÜKSEK ARTIŞI

Faizlerde yüksek seyrin devam etmesine rağmen ihtiyaç kredisi hacminde dikkat çeken bir artış oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre 23 Mayıs ile sona eren haftada ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 1 trilyon 653,25 milyar TL’ye ulaştı. Söz konusu krediler bir önceki hafta 1 trilyon 626,37 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Böylece ihtiyaç kredisi hacminde haftalık artış yaklaşık 27 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı zamanda bu artışın, son 10 haftanın en yüksek haftalık artışı olması da dikkatlerden kaçmadı.