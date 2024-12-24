Kredi ve banka kartlarında yeni dönem! Yasak bugün başladı: ATM'ler uyarı verecek
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı dolandırıcılıklarını önlemek amacıyla belirli şifrelerin kullanımını yasakladı. İşte yasaklanan rakamlar...
Kredi kartı ve banka kartlarında kullanılan bazı şifreler dolandırıcıların kolaylıkla ulaşabileceği şifreler oluyor.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kolay tahmin edilen şifrelerin kullanımını yasakladı.
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Bugünden itibaren doğum tarihleri ve popüler tarih kombinasyonları kart şifresi olarak kullanılmayacak.
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