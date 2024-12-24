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  4. Kredi ve banka kartlarında yeni dönem! Yasak bugün başladı: ATM'ler uyarı verecek

Kredi ve banka kartlarında yeni dönem! Yasak bugün başladı: ATM'ler uyarı verecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı dolandırıcılıklarını önlemek amacıyla belirli şifrelerin kullanımını yasakladı. İşte yasaklanan rakamlar...

Kredi ve banka kartlarında yeni dönem! Yasak bugün başladı: ATM'ler uyarı verecek - Sayfa 1

Kredi kartı ve banka kartlarında kullanılan bazı şifreler dolandırıcıların kolaylıkla ulaşabileceği şifreler oluyor. 

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Kredi ve banka kartlarında yeni dönem! Yasak bugün başladı: ATM'ler uyarı verecek - Sayfa 2

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kolay tahmin edilen şifrelerin kullanımını yasakladı.

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Kredi ve banka kartlarında yeni dönem! Yasak bugün başladı: ATM'ler uyarı verecek - Sayfa 3

Bugünden itibaren doğum tarihleri ve popüler tarih kombinasyonları kart şifresi olarak kullanılmayacak.

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Kredi ve banka kartlarında yeni dönem! Yasak bugün başladı: ATM'ler uyarı verecek - Sayfa 4

YASAKLANAN SIRALI RAKAMLAR

Yasağa "1453, 1881, 1903, 1905, 1907" gibi yıllar da dahil olacak. Yaygın plaka kodları ve diğer sıralı rakamlar güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.

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