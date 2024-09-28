Kredi ve kredi kartı borcu nasıl yapılandırılacak? İşte örnek ödeme tablosu
Kredi ve kredi kartı borçları için yapılandırma kararı alındı, karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Borçlar 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Kredi kartı minimum ödeme limitleri de değişti. Peki kredi borcu nasıl yapılandırılacak? İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartlarına ilişkin eş güdümlü adımlar attı.
TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı. BDDK'nın konuya ilişkin Kurul kararı da internet sitesinde yayımlandı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi: "Uzun zamandır kredi kartı borçları ve biriken bireysel kredi borçları için bir düzenleme üzerinde çalışılıyordu.
Ancak yenilen süreçte artık politika faizleri maksimum değere ulaşmış durumda bununla birlikte artan maliyetler artan enflasyon oranları hem kredi kartı limitlerini hem de kredi limitlerini bir hayli aşındırdı. Ancak enflasyonun birikimli etkisinin emeğe mi yoksa sermayeye mi yansıtılacak olması hep tartışma konusu olmuştu. Bu kapsamda ücretlere yapılan artışlar hep enflasyon oranı üzerinde yapılarak emeğin enflasyon karşısında ezilmemesine çalışıldı.