Kredi ve kredi kartı borcu nasıl yapılandırılacak? İşte örnek ödeme tablosu

Ancak yenilen süreçte artık politika faizleri maksimum değere ulaşmış durumda bununla birlikte artan maliyetler artan enflasyon oranları hem kredi kartı limitlerini hem de kredi limitlerini bir hayli aşındırdı. Ancak enflasyonun birikimli etkisinin emeğe mi yoksa sermayeye mi yansıtılacak olması hep tartışma konusu olmuştu. Bu kapsamda ücretlere yapılan artışlar hep enflasyon oranı üzerinde yapılarak emeğin enflasyon karşısında ezilmemesine çalışıldı.