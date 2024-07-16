Kripto para piyasalarında son durum ne? İşte 16 Temmuz 2024 BTC, ETH, XRP, SOL ve DOGE fiyatları
Kripto para piyasaları 16 Temmuz'a yükselişle başladı. Piyasaların toplam büyüklüğü yüzde 3,08 artarak 2,36 trilyon Dolar oldu.
Cnbc-e'de yer alan habere göre Bitcoin son 24 saatte yüzde 2,18 yükseldi. BTC'nin fiyatı 64 bin 75 dolar seviyesine geldi.
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Ethereum'un fiyatı ise aynı süre içerisinde yüzde 3,27 arttı. ETH 3 bin 442 dolardan alıcı buluyor.
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Sabah erken saatlerde piyasa büyüklüğü açısından üst sıralarda yer alan diğer kripto paralarda ise durum şöyle:
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Solana (SOL) yüzde 3,6 artarak 157,17 dolar oldu.
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