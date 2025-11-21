Kripto para piyasasında sert düşüş: Bitcoin ve Ethereum alarm veriyor

Kripto para piyasasında sert düşüş

Kripto para piyasalarında son günlerde sert dalgalanmalar dikkat çekiyor. Bitcoin’in fiyatı 24 saat içinde yüzde 9’dan fazla gerileyerek 83 bin dolar seviyesine indi. Ethereum ise yüzde 10’un üzerinde değer kaybıyla 2 bin 717 dolara düştü. Bu rakamlar, Nisan 2025’ten bu yana görülen en düşük seviyelerden biri olarak kayıtlara geçti. Küresel kripto piyasasının toplam değeri de 24 saat içinde yaklaşık yüzde 8,3 azalarak 2,87 trilyon dolara geriledi. Piyasadaki sert düşüş yatırımcıların güvenini zedeledi ve panik satışlarını tetikledi.