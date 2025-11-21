Kripto para piyasasında sert düşüş: Bitcoin ve Ethereum alarm veriyor
Kripto para piyasalarında güven krizi, faiz endişeleri ve panik satışları fiyatları aşağı çekiyor. Bitcoin 83 bin doların altına inerken Ethereum 2 bin 700 dolar seviyesine geriledi. Küresel piyasa değeri trilyonlarca dolar kayıp yaşarken yatırımcıların risk iştahı hızla azalıyor.
Kripto para piyasasında sert düşüş
Kripto para piyasalarında son günlerde sert dalgalanmalar dikkat çekiyor. Bitcoin’in fiyatı 24 saat içinde yüzde 9’dan fazla gerileyerek 83 bin dolar seviyesine indi. Ethereum ise yüzde 10’un üzerinde değer kaybıyla 2 bin 717 dolara düştü. Bu rakamlar, Nisan 2025’ten bu yana görülen en düşük seviyelerden biri olarak kayıtlara geçti. Küresel kripto piyasasının toplam değeri de 24 saat içinde yaklaşık yüzde 8,3 azalarak 2,87 trilyon dolara geriledi. Piyasadaki sert düşüş yatırımcıların güvenini zedeledi ve panik satışlarını tetikledi.
Güven krizi ve panik satışları
Son aylarda yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıların güvenini ciddi biçimde sarstı. Geçen ayki keskin düşüşün izleri hala piyasada hissediliyor. Panik satışları ve düşük likidite fiyatlarda sert hareketlere yol açıyor. Kaldıraçlı pozisyonların çözülmesi satış baskısını daha da artırıyor. Bu tablo, yatırımcıların risk iştahını azaltırken piyasayı kırılgan hale getiriyor. Güven kaybı kısa vadede toparlanmayı zorlaştırıyor ve piyasanın istikrarını tehdit ediyor.
Faiz endişeleri
ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası kripto piyasaları üzerinde doğrudan baskı oluşturuyor. Fed’in kısa vadede para politikasını gevşetmeyeceğine dair öngörüler satışları tetikliyor. Yüksek faiz oranları, kripto gibi riskli varlıkların cazibesini azaltıyor. Yatırımcılar, tahvil ve faiz getirili yatırımlara yöneliyor. Bu durum kripto piyasasında sermaye çıkışlarını hızlandırıyor. Faiz belirsizliği yatırımcıların güvenini zedeleyerek satış baskısını artırıyor.
Makroekonomik belirsizlikler
Küresel ekonomideki belirsizlikler kripto piyasalarını olumsuz etkiliyor. ABD-Çin ticaret ilişkilerindeki gerilim yatırımcıları tedirgin ediyor. Teknoloji hisselerindeki yüksek değerlemeler ve son dönemdeki düşüşler risk algısını artırıyor. Kripto piyasası, küresel borsalardaki satışları yakından takip ediyor. Bu paralellik yatırımcıların güvenini daha da zedeliyor. Makroekonomik gelişmeler kripto piyasasında oynaklığı artırarak fiyatların sert dalgalanmasına yol açıyor.