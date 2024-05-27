Kripto piyasasında dinamikler değişiyor!
Ethereum ETF onaylarına dair düzenleyici belirsizlikler arasında, Bitcoin ve Uniswap yatırımcılara istikrar ve fırsat sunuyor.
ABD SEC'in spot Ethereum ETF'lerini onaylaması, önümüzdeki haftalarda Bitcoin'in seyrine etki edebilir. Kripto piyasası göreceli olarak istikrarlı bir seyir izlerken, Bitcoin'in son zamanlarda yaşadığı fiyat düşüşü, düzenleyici kararların piyasa duyarlılığını nasıl şekillendirdiğini gösteriyor.
Ethereum ETF'lerinin onaylanmasına dair beklentilere rağmen, bu gelişmenin tam potansiyeli henüz gerçekleşmedi. ETF ihraççıları, işlem faaliyetlerine başlamadan önce S-1 kayıt onayını bekliyorlar.
Analistler, bu onay sürecinin birkaç hafta veya hatta ay sürebileceğini belirtiyor ve bu süre zarfında Bitcoin ve Uniswap gibi varlıklara yatırım yapmak isteyen yatırımcılara giriş fırsatları sunabileceğini düşünüyorlar.
Bitcoin durağanlık gösterirken, piyasa dinamikleri değişiyor
Spot ETH ETF'leri etrafındaki karmaşık piyasa koşullarına rağmen, Bitcoin 66.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başardı, bu da düzenleyici belirsizlikler karşısında gösterdiği direnci gösteriyor.