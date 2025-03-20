Kripto varlıklar miras ve icra takibi kapsamında yer alıyor mu? Uzmanlar yanıtladı

Kripto varlıklar miras kapsamında değerlendiriliyor

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, yaptığı değerlendirmede, medeni kanuna göre mirasçıların, miras bırakanın haklarını ve alacaklarını doğrudan doğruya, bir bütün olarak ve kanun gereğince kazandığını belirterek, bu konuda ayrı bir yasal düzenlemeye gerek olmaksızın kripto varlıkların da murisin malvarlığı hakkı olarak terekeye (ölen kişinin mal varlığı) dahil edildiğini söyledi.