Kripto varlıklar miras ve icra takibi kapsamında yer alıyor mu? Uzmanlar yanıtladı
Kripto varlıklarda yatırımı bulunanların sayısının 10 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Son dönemde yapılan düzenlemelerle borsalara yeni düzenlemeler getirildi. Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte kriptolarda artış yaşanırken, miras ve icra takibi ile ilgili konular da sık sık gündeme geliyor. Uzmanlar, kripto varlıklar ile ilgili hüküm olmasa da diğer malvarlığı kapsamında değerlendirilerek mirasçılara intikal edebileceğini belirtiyor.
Türkiye'de 10 milyon civarında kripto varlık yatırımcısı olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle toplumun önemli kesiminin sahip olduğu kripto varlıklara yönelik düzenlemeler yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor.
ABD'de tekrar başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın iyimser söylemleriyle yatırımcı sayısında küresel çapta artış yaşanan kripto varlıklar, miras ve icra takibi gibi işlemlerle gündeme gelmeye başladı.
Kripto varlıklara ilgi gün geçtikçe artarken uzmanlar ilgili varlıkların miras ve icra kapsamında olduğunu bildirdi.
Kripto varlıklar miras kapsamında değerlendiriliyor
Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, yaptığı değerlendirmede, medeni kanuna göre mirasçıların, miras bırakanın haklarını ve alacaklarını doğrudan doğruya, bir bütün olarak ve kanun gereğince kazandığını belirterek, bu konuda ayrı bir yasal düzenlemeye gerek olmaksızın kripto varlıkların da murisin malvarlığı hakkı olarak terekeye (ölen kişinin mal varlığı) dahil edildiğini söyledi.