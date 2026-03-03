Kripto varlıklara vergi, mücevhere ÖTV geliyor! Hangi oranda, nasıl uygulanacak? İşte detaylar...
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifte, yer alan kriptoya varlık işlem vergisi dikkat çekti. Kripto varlık işlem vergisi, kripto varlık satış tutarı veya kripto varlığın transfer edildiği andaki rayiç değeri üzerinden on binde 3 oranında uygulanacak. İşte konuya dair diğer detaylar...
Kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yapılan veya aracılık edilen kripto varlık satış ve transfer işlemleri kripto varlık işlem vergisine tabi olacak. Vergiyi doğuran olay kripto varlık satışı veya transferiyle meydana gelecek.
Verginin mükellefi, kripto varlık hizmet sağlayıcıları olacak. Kripto varlık işlem vergisi, kripto varlık satış tutarı veya kripto varlığın transfer edildiği andaki rayiç değeri üzerinden on binde 3 oranında uygulanacak.