Kritik endekse hangi Türk hisseleri dahil olacak? İşte HSBC'nin tahminleri

HSBC, Financial Times Stock Exchange (FTSE) Gelişmekte Olan Piyasalar (EM) ve FTSE EM SmallCap endekslerine dahil edilecek ve çıkarılacak Türk hisseleri için tahminlerini belirledi.

Eylül ayı gözden geçirme sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak ve 19 Eylül seans kapanışından sonra uyglamaya girecek.