Kritik endekse hangi Türk hisseleri dahil olacak? İşte HSBC'nin tahminleri
Londra merkezli bankacılık devi HSBC, FTSE Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'ne dahil edilecek ve çıkarılacak Türk hisseleri için tahminlerini yayınladı. İşte o Türk hisseleri...
HSBC, Financial Times Stock Exchange (FTSE) Gelişmekte Olan Piyasalar (EM) ve FTSE EM SmallCap endekslerine dahil edilecek ve çıkarılacak Türk hisseleri için tahminlerini belirledi.
Eylül ayı gözden geçirme sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak ve 19 Eylül seans kapanışından sonra uyglamaya girecek.
HSBC'nin, FTSE EM endeksine dahil edilmesini beklediği hisseler şöyle:
DAP Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM)
Destek Finans Faktoring (DSTKF)