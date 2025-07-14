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Kritik endekse hangi Türk hisseleri dahil olacak? İşte HSBC'nin tahminleri

Londra merkezli bankacılık devi HSBC, FTSE Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'ne dahil edilecek ve çıkarılacak Türk hisseleri için tahminlerini yayınladı. İşte o Türk hisseleri...

Kritik endekse hangi Türk hisseleri dahil olacak? İşte HSBC'nin tahminleri - Sayfa 1

HSBC, Financial Times Stock Exchange (FTSE) Gelişmekte Olan Piyasalar (EM) ve FTSE EM SmallCap endekslerine dahil edilecek ve çıkarılacak Türk hisseleri için tahminlerini belirledi.

Eylül ayı gözden geçirme sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak ve 19 Eylül seans kapanışından sonra uyglamaya girecek. 

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Kritik endekse hangi Türk hisseleri dahil olacak? İşte HSBC'nin tahminleri - Sayfa 2

HSBC'nin, FTSE EM endeksine dahil edilmesini beklediği hisseler şöyle:

DAP Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM)

Destek Finans Faktoring (DSTKF)

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Kritik endekse hangi Türk hisseleri dahil olacak? İşte HSBC'nin tahminleri - Sayfa 3

Efor Çay (EFORC)

GrainTürk Tarım Hisse Senedi (GRTHO)

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Kritik endekse hangi Türk hisseleri dahil olacak? İşte HSBC'nin tahminleri - Sayfa 4

Gür-Sel Turizm (GRSEL)

Kuyaş Gayrimenkul (KUYAS)

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