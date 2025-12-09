Kritik tarih yaklaştı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! İşte konuşulan zam oranları
Yeni asgari ücreti belirlemek için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısına çevrildi. Komisyonun ilk toplantısı için tarih belli oldu. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kulislerde hangi zam oranları konuşuluyor? İşte masadaki rakamlar...
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret için zam pazarlığı başlıyor. Asgari ücreti belirleyecek komisyonun ilk toplantı tarihi netleşti.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İLK TOPLANTI 12 ARALIK'TA YAPILACAK
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak.
ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri memur ve emekli maaşının yanı sıra asgari ücret için de belirleyici olacak. Asgari ücrete yıllık enflasyon oranında bir zam yapılması ihtimali de konuşuluyor.