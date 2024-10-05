Kritik veri açıklandı: Emekli ve memur zammında tablo netleşiyor

Temmuz, ağustos ve eylül aylarında üç aylık enflasyon yüzde 8,9 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için üç aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 8,9 olarak ortaya çıktı.