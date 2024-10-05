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Kritik veri açıklandı: Emekli ve memur zammında tablo netleşiyor

Üç aylık enflasyon farkının belli olmasıyla milyonlarca memur, memur ve işçi emeklisinin zam tablosu da netleşmeye başladı. Memur ve emekli ocak ayında ne kadar zam alacak? İşte detaylar...

Kritik veri açıklandı: Emekli ve memur zammında tablo netleşiyor - Sayfa 1

Yılda iki kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alan memur ve emekliler, eylül ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla şimdiden 2025 yılının ocak ayında alacakları zamları hesaplamaya başladı.

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Kritik veri açıklandı: Emekli ve memur zammında tablo netleşiyor - Sayfa 2

İşçi emeklisi ve memurlar zamlarını altı aylık enflasyon verilerine göre alıyor.

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Kritik veri açıklandı: Emekli ve memur zammında tablo netleşiyor - Sayfa 3

Temmuz, ağustos ve eylül aylarında üç aylık enflasyon yüzde 8,9 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için üç aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 8,9 olarak ortaya çıktı.

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Kritik veri açıklandı: Emekli ve memur zammında tablo netleşiyor - Sayfa 4

Emekliler Haziran'da altı aylık enflasyon oranı olan yüzde 24,73 oranında zam almıştı.

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