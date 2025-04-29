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Küçücük kıyafetler, büyük etiketler: Çocuk giyimi neden bu kadar pahalı?

Ebeveynler için çocuklarının büyüme hızına yetişmek başlı başına bir maratonken, bu maratonun ekonomik engelleri de giderek yükseliyor. Özellikle bebek ve çocuk kıyafetlerinin, yetişkin kıyafetlerine kıyasla çoğu zaman daha yüksek fiyat etiketlerine sahip olması, aileleri şaşırtıyor ve "küçücük kıyafetler nasıl oluyor da büyüklerden daha pahalı olabiliyor?" sorusunu akıllara getiriyor. Peki, bu şaşırtıcı fiyat farkının ardında yatan nedenler neler? Detaylar haberimizde…

Küçücük kıyafetler, büyük etiketler: Çocuk giyimi neden bu kadar pahalı? - Sayfa 1

ÇOCUK KIYAFETLERİNİN FİYATLARI CEP YAKIYOR!

Piyasada yapılan gözlemler ve ebeveynlerin aktardığı deneyimler, bu durumun salt bir algıdan öte, somut bir gerçeklik olduğunu ortaya koyuyor. Bebek zıbınlarından, okul çağı çocuklarının montlarına kadar geniş bir yelpazede, küçük bedenlere sahip kıyafetlerin fiyatları, zaman zaman yetişkin bedenlerindeki benzer ürünleri geride bırakabiliyor. Bu ilginç paradoksun ardında ise birkaç önemli faktörün yattığı düşünülüyor. Peki, bu faktörler neler?

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Küçücük kıyafetler, büyük etiketler: Çocuk giyimi neden bu kadar pahalı? - Sayfa 2

1-) KALİTE FARKI

Çocukların hassasiyeti göz önünde bulundurulduğunda, kullanılan kumaşların kalitesi ve üretim süreçlerindeki güvenlik standartları büyük önem taşıyor. Toksik olmayan boyalar, alerji yapmayan kumaşlar gibi özel gereksinimler, maliyetleri yükseltebiliyor. Özellikle bebek ve küçük çocukların cildi daha narin olduğu için organik pamuk gibi özel materyallerin tercih edilmesi maliyeti artırabiliyor.

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Küçücük kıyafetler, büyük etiketler: Çocuk giyimi neden bu kadar pahalı? - Sayfa 3

2-) ÖZEL TASARIM VE DETAYLAR

Çocuk giyiminde sıklıkla karşılaşılan canlı renkler, sevimli baskılar, özel dikişler ve aplikeler, üretim maliyetlerini artırabiliyor. Markalar, çocukların ilgisini çekmek ve ebeveynlerin beğenisini kazanmak için tasarıma daha fazla özen gösteriyor. Bu da işçilik ve malzeme maliyetlerini yukarıya taşıyor.

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Küçücük kıyafetler, büyük etiketler: Çocuk giyimi neden bu kadar pahalı? - Sayfa 4

3-) AZ SAYIDA ÜRETİM

Yetişkin giyiminde olduğu gibi, çocuk giyiminde de her modelden çok daha az sayıda üretiliyor olması bir diğer önemli etken. Daha düşük üretim adetleri, birim başına düşen maliyeti artırıyor ve bu da fiyatlara yansıyor.

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