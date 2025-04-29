Küçücük kıyafetler, büyük etiketler: Çocuk giyimi neden bu kadar pahalı?

3-) AZ SAYIDA ÜRETİM

Yetişkin giyiminde olduğu gibi, çocuk giyiminde de her modelden çok daha az sayıda üretiliyor olması bir diğer önemli etken. Daha düşük üretim adetleri, birim başına düşen maliyeti artırıyor ve bu da fiyatlara yansıyor.