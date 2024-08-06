Kulis: Emeklilik sistemi sil baştan... AK Parti, sosyal güvenlik sistemini yeniden yapılandıracak
Meclis’in ekim ayında açılmasıyla birlikte bakanlıklar ve AK Parti’nin ekonomi kurmaylarının sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar için harekete geçmesi bekleniyor. Bu kapsamda prim ödeme gün sayısı, intibak, yıpranma şartları yeniden gözden geçirilecek.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, ekonomik zorluklar sebebiyle ödenmeyen primler, çalışan-emekli sayısı arasındaki orantısızlık, kayıt dışı istihdam gibi nedenlerle bozulan sosyal güvenlik sisteminin yeniden rayına oturtulması için yeni dönemde bir çalışma yapılması bekleniyor.
Kamuoyunda bir süredir özellikle en düşük emekli aylığı ile ilgili artışları içeren düzenlemelerin yapılması, bu nedenle daha fazla prim ödeyen ile düşük prim ödeyenlerin aldığı maaş arasındaki makasın kapanması, sosyal güvenlik sistemine yönelik eleştirileri artırdı.
TBMM tatile girmeden önce en düşük emekli aylığının yeniden artırılmasına ilişkin düzenlemenin hazırlıkları sırasında AK Parti içinde de sosyal güvenlik sisteminin sil baştan ele alınarak tüm tartışmalı alanlarda yeni adımların atılmasına ilişkin başlıklar gündeme geldi.
AK Parti’de ve hükûmet nezdinde bu konularda henüz kapsamlı bir çalışma yapılmadı.