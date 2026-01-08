Kulis: En düşük emekli aylığı için asgari ücret formülü
En düşük emekli aylığı için yeni bir formül kulislerde konuşuluyor. Buna göre, asgari ücrete yapılan yüzde 27.36’lık zammın en düşük emekli aylığı için de yapılacağı iddia ediliyor.
Asgari ücret ile memur ve emekli zammının ardından gözler en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına çevrildi.
16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı için yeni bir formülün gündeme geldiği iddia ediliyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı yüzde 12,19 olarak kesinleşti. Eğer bu orana göre hesaplama yapılırsa en düşük emekli aylığı yüzde 12.19 zamlanarak 18 bin 938 TL olacak.