Kulisler hareketlendi: 2026 yılı için asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki en güçlü rakam...
Özel sektörde milyonlarca çalışan başta olmak üzere Türkiye genelini yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için gözler Cuma günü ilk kez toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Kritik toplantıya ramak kala kulislerde konuşulan senaryo ortaya çıktı. Masadaki en güçlü formüle göre tek zam oranı öne çıktı. İşte yeni asgari ücret için yeni zam formülü ve masadaki en güçlü rakam...
Kamu ve özel sektördeki milyonlarca çalışanın gözü, 2026 yılı asgari ücret görüşmelerinden çıkacak sonuca çevrildi. Çalışanların yeni yılda alacağı zam oranı Asgari Ücret Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin alacağı zam kararı sonucunda belli olacak.
İlk toplantısını cuma günü yapacak komisyon öncesinde masadaki zam formülleri merak konusu olmayı sürdürüyor.
Kulislerde asgari ücrete hedeflenen ve beklenen enflasyon ortalaması üzerinden zam yapılması formülünün ağırlık kazandığı konuşuluyor. Yeni senaryoya göre tek zam oranı öne çıkıyor. İşte ayrıntılar..
İLK TOPLANTIYA İKİ GÜN KALDI
Her yıl Aralık ayının başında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl işçi kanadının komisyon yapısına ilişkin itirazları nedeniyle bir araya gelemedi. Komisyon ilk toplantısını 12 Aralık cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapacak.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 5+5+1 FORMÜLÜ
İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi için talepte bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da 5 kişiden oluşan hükümet temsilcisi sayısının 1'e düşürülmesi için çalışmaları başlattı. Komisyon yeni düzenleme sonrasında 5 işçi, 5 işveren 1 de hükümet temsilcisinden oluşacak. Hükümet böylelikle komisyonda hakem rolü üstlenecek.