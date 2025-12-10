Kulisler hareketlendi: 2026 yılı için asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki en güçlü rakam...

ASGARİ ÜCRET İÇİN 5+5+1 FORMÜLÜ

İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi için talepte bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da 5 kişiden oluşan hükümet temsilcisi sayısının 1'e düşürülmesi için çalışmaları başlattı. Komisyon yeni düzenleme sonrasında 5 işçi, 5 işveren 1 de hükümet temsilcisinden oluşacak. Hükümet böylelikle komisyonda hakem rolü üstlenecek.