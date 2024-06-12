Kulisler hareketlendi: Asgari ücrete ara zam kapıda mı?
Asgari ücrete zam yapılmasına dair tartışmalar devam ederken yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Asgari ücret için ara zam kararı alınırsa zam tutarının ne kadar olacağı kulislerde yer almaya başladı. Peki asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete ara zam yapılırsa oran ne olacak? İşte merak edilenler...
Asgari ücrete ara zam meselesi toplumsal bir sorun olmaya doğru ilerliyor. Yaşanan enflasyon karşısında asgari ücretlinin almış olduğu yıllık zam erirken daha Haziran ayında asgari ücret açlık sınırının altına indi.
Büyük bir geçim sıkıntısı yaşanmaya başlanırken yılın geri kalanının zamsız geçilmesi halinde asgari ücretliler için son 50 yılın en zor dönemi yaşanacak.
Asgari ücret ile alakalı olarak Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp çok önemli değerlendirmelerde bulunarak, “Düşük gelir grupları gelirlerinin çoğunu kiraya, gıdaya, ulaştırmaya harcadığı için onların sepetindeki ağırlıklandırma çok daha yüksek. Her ne kadar mevcut manşet enflasyon oranı 75,5 olsa da, ki 75,5 de çok yüksek bir rakam, vatandaşın hissetmiş olduğu enflasyonun üç haneli olduğunu görüyoruz. Bu kadar yüksek bir enflasyon ortamında asgari ücrete bir düzenleme yapılmamasını doğru bulmuyorum” dedi.
Asgari ücrete zam yapılmasının bir gereklilik olduğunu belirten Prof. Dr. Demiralp, “Enflasyonun yüzde 38 seviyelerine düşeceğine inanmıyorum. Bizim tahminimiz yüzde 50’lere yakın bir oran. Bu ekonomik ortamda da asgari ücretle başlayacak ve diğer ücretlere yansıyacak bir düzenleme yapılması gerekiyor. Yaşanan enflasyon çok ciddi politik hataların sonuçlarından kaynaklanıyor. Bu hataların bedelini vatandaşın alım gücü düşürülerek ödetilmemelidir. Bir bedel ödenecekse bunu tüm toplum ödemelidir.” ifadelerini kullandı.