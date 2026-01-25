Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı: 2026 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Milyonlar için yeni yılda uygulanacak en düşük emekli maaşı oldu. 2025 yılında 16 bin 881 bin TL olarak uygulanan en düşük maaş refah payı ile 20.000 TL'ye çıkarıldı. Gerekli yasa için çalışmalar TBMM'de sona erdi. Gözler şimdi 3.119 TL farkın yatırılması için Resmi Gazete'ye çevrildi.

Emekliler maaş farkı için ödeme takvimini sorgularken, 2026'da emeklileri rahatlatacak bayram ikramiyesi ve vatandaşlık maaşı da hayata geçirilecek. İşte ayrıntılar...