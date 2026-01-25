Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı: 2026 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye çıkarıldı. Memur emeklileri için fark ödemeleri hesaplara yatırılırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Resmi Gazete'ye odaklandı. Emekliler 3 bin 119 liralık maaş farkının ne zaman yatırılacağını sorgularken, bayram ikramiyeleri ve vatandaşlık maaşına ilişkin kulislerde konuşulan rakamlar milyonlarca emekliyi heyecanlandıracak nitelikte. Milyonları rahatlatacak çifte müjde için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Milyonlar için yeni yılda uygulanacak en düşük emekli maaşı oldu. 2025 yılında 16 bin 881 bin TL olarak uygulanan en düşük maaş refah payı ile 20.000 TL'ye çıkarıldı. Gerekli yasa için çalışmalar TBMM'de sona erdi. Gözler şimdi 3.119 TL farkın yatırılması için Resmi Gazete'ye çevrildi.
Emekliler maaş farkı için ödeme takvimini sorgularken, 2026'da emeklileri rahatlatacak bayram ikramiyesi ve vatandaşlık maaşı da hayata geçirilecek. İşte ayrıntılar...
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA GÖZLER RESMİ GAZETE'DE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda en düşük emekli aylığına yüzde 18.48 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaş 20 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi.
Yeni düzenleme ile yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 TL olan en düşük aylık ödeme tutarı, 2026 yılında 20 bin TL'ye yükseltildi. Mevcut durumda; 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığından yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 emekli faydalanıyorken, yeni düzenleme ile bu sayı 4 milyon 917 bin kişiye çıktı. Artışın mali etkisi ise yıllık toplam 110.2 milyar TL olacak.