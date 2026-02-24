Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyesinde 3 formül masada! İşte rakamlar

3 FORMÜL MASADA

Bu yıl da yine bin liralık artış yapılacağına dair iddialar gündemde. Böyle bir artış yapılması halinde ikramiye ödemeleri 5 bin liraya kadar yükselecek. Bu durumda emeklilerin ikramiyesi yüzde 25 zamlanacak, iki bayramda toplam 10 bin lira ödenecek.