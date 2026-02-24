Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyesinde 3 formül masada! İşte rakamlar
Ramazan ayının gelmesiyle SSK, Bağkur emeklisi ile dul ve yetim maaşı alanlar için ikramiye hesabı başladı. Yeni bayram ikramiyesi tutarının Meclis'ten geçmesi halinde milyonların alacağı oran da belli olacak. Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekliye yapılan yüzde 12,19'luk zam ve en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılması sonrasında ikramiye zammı merak ediliyor. Masada 3 rakam var. İşte detaylar…
Emekli bayram ikramiyesi tutarı için 3 farklı senaryo var. SSK, Bağkur emeklisi ile dul ve yetim maaşı alanlara ne kadar bayram ikramiyesi ödenecek? Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenecek ikramiyenin Meclis'ten geçmesi gerekiyor. Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar…
Hükümetin karar vermesi halinde ikramiye düzenlemesi Meclis gündemine verilecek. İkramiye gibi ödemeler yasal düzenlemeyle belirlendiği için artış ile ilgili değişiklik de yasa ile yapılıyor.
KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM BELLİ OLDU
Emeklilerin ne kadar ikramiye alacakları belli değil, ancak kulislerde konuşulan bazı rakamlar var. İkramiye ödemeleri 2023'te 2 bin lira olarak ödenirken 2024'te 3 bin, 2025'te ise 4 bin liraya çıktı.