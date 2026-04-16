Kulislerde ne konuşuluyor? Asgari ücrete ara zam gelir mi?
Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki kulislerde ara zamla ilgili neler konuşuluyor? SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinde asgari ücrete ara zam konusunda konuşulanları aktardı.
Bir televizyon yayınında kendisine bu konuda sorulan soruya yanıt veren Karakaş, şunları söyledi:
"Asgari ücret şu an 28 bin lira. Siz seneye şubata kadar bunu sabit tuttuğunuz zaman gariban işçi ne yapsın? Bakın, özel sektördeki işçi 28 bin lirayla geçiniyor; aynı işi kamuda yapan bunun üç katından fazla alıyor. Bakın, üç kat asgari ücrete yakın alıyor. Alsınlar, herkes alsın ama bu da bizim işçimiz değil mi?
Yani öyle bir adaletsizlik var ki... Bakın, "eşit işe eşit ücret" diyoruz; özel sektördeki 28 alırken kamudaki üç katını alıyor. Olur mu peki? Yani bu anlamda asgari ücrete ara zam gelmesi gerekiyor. Bunun önünde hiçbir engel yok, hiçbir engel yok. Ne yasal engel var, hiçbir... Hükümet istediği zaman anda toplanır ve dolayısıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu’yla bunu hemen yapabilir.