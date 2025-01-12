Kulislerde tartışılmaya başlandı: Hükümet, emeklinin gönlünü bayram ikramiyesiyle mi alacak?
Üç ayların başlamasıyla birlikte, emekliler için bayram ikramiyelerine yönelik araştırmalar da hız kazandı. 30 Mart 2025 Pazar gününe denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emekli, ikramiyelerin ne kadar olacağını ve hangi tarihte hesaplara yatırılacağını merak ediyor.
Emekliler, yılda iki kez aldıkları bayram ikramiyelerine bu yıl bir zam yapılmasını umut ediyor. 2025’in ilk yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı yüzde 15,75 artışla 14 bin 469 TL’ye yükseltilmişti.
BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ramazan Bayramı’na 2 aydan fazla bir süre olsa da, ikramiyelerin ödeme tarihi emekliler için gündemdeki yerini koruyor.
Bayram ikramiyeleri, bayramdan önceki hafta hesaplara yatırılacak.