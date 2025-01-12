Kulislerde tartışılmaya başlandı: Hükümet, emeklinin gönlünü bayram ikramiyesiyle mi alacak?

Emekliler, yılda iki kez aldıkları bayram ikramiyelerine bu yıl bir zam yapılmasını umut ediyor. 2025’in ilk yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı yüzde 15,75 artışla 14 bin 469 TL’ye yükseltilmişti.