Kumburnu Plajı, geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon turisti misafir etti

Yamaç paraşütü uçuşlarında seyri doyumsuz manzara sunması, doğal güzellikleri ve lokasyonu dolayısıyla plajın yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olduğunu ifade eden Ardahan, "Olmazsa olmaz denilen, gezilecek yerler arasında yer alan Kumburnu Plajı'nda geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon turistimizi ağırladık. Bunların büyük çoğunluğunu bölgemizde tatilini geçiren turistler oluşturuyor. Bunun dışında bölgede geçerken görülmesi gereken yerler arasında yer alan destinasyonu yaya ve araçla ziyaret edenler bulunuyor." dedi. Ardahan, ulusal ve uluslararası tanıtımlar ile turizm fuarlarında "Türkiye" denildiğinde plajın manzara fotoğrafının kullanıldığını vurguladı.