Kurban Bayramı 2026 | Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?
Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere emeklilere yıl içerisinde iki kez ikramiye ödemesi yapılıyor. İlk kez 2018 yılında uygulanmaya başlanan ikramiyeler, bu yıl da devam ediyor. Ramazan bayramı ödemelerini alan emekliler "Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Kurban bayramı ikramiyesinin ödeme detayları...
Kurban bayramı emekli ikramiyesi için geri sayım başladı. 2024 yılında yapılan % 33,3'lük zam sonrası 3.000 TL olan ikramiye ödemesi, 2025 yılında 4.000 TL'ye yükselmişti.
İşte, 2026 Kurban bayramı emekli ikramiyesi ödeme detayları...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Bu sene Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü sona erecek.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2026 NE KADAR?
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 4 bin TL ödenecek.