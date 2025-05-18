Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? Peki kimler ne kadar ikramiye alacak?

İKRAMİYE TUTARLARI

Hem kendi çalışmasından dolayı emekli maaşı alan hem de çocuklarına yetim aylığı bağlanmış dul eşler, yüzde 50 oranında aylık aldıkları için 2 bin lira alacak. Kendi çalışmasından dolayı maaş almayan ve sadece dul aylığı alan eşler ise yüzde 75 oranındaki aylıkla birlikte 3 bin lira ikramiye alacak,