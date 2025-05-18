Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? Peki kimler ne kadar ikramiye alacak?
2025 Kurban Bayramı öncesinde emeklilere yönelik bayram ikramiyelerinde artışa gidildi. Her yıl iki kez ödenen ikramiyelere bu yıl yüzde 33,33 oranında zam yapıldı. Bu artışla birlikte, daha önce 3 bin lira olarak verilen bayram ikramiyesi 4 bin liraya çıkarıldı. Böylece emeklilere 2025 yılı boyunca toplam 8 bin lira ikramiye ödenecek. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? İşte detaylar...
Bu yıl Kurban Bayramı, 6 Haziran'da başlayacak. Emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin ise 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılması planlanıyor. Ödemeler, önceki yıllarda olduğu gibi emeklilerin tahsis numaralarına göre belirlenen sıraya göre yapılacak. Kesin ödeme takvimi ise önümüzdeki günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.
Mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında emeklilik sürecini tamamlayanlar da bu yıl Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanabilecek. 1 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında emeklilik dilekçesi verip aylık bağlama işlemi tamamlananlar, ilk bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı’nda alacak. Mayıs ayında dilekçe verip aylığı henüz bağlanmayanlara ise ikramiye ödemesi, ilk maaşla birlikte yapılacak.
Vefat eden sigortalılardan dolayı dul veya yetim aylığı alanlara, bayram ikramiyesi dosya bazında ve hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenecek. Buna göre;
İKRAMİYE TUTARLARI
Hem kendi çalışmasından dolayı emekli maaşı alan hem de çocuklarına yetim aylığı bağlanmış dul eşler, yüzde 50 oranında aylık aldıkları için 2 bin lira alacak. Kendi çalışmasından dolayı maaş almayan ve sadece dul aylığı alan eşler ise yüzde 75 oranındaki aylıkla birlikte 3 bin lira ikramiye alacak,