Kurban Bayramı ikramiyesi artacak mı? Uzmanı uyardı: 31 Mayıs'a dikkat!
4 bin TL'ye yükseltilen emekli bayram ikramiyesi daha da artırılacak mı? Bayram ikramiyesi kime ne kadar ödeniyor? Kurban Bayramı ikramiyesini alabilmek için emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.
Bu sene 5 Haziran Perşembe günü Kurban Bayramı'nın arife günü, 6 Haziran 2025 Cuma günü ise bayramın ilk gününe denk geliyor. 9 Haziran Pazartesi günü ise bayramın son günü...
Bayrama sayılı günler kala 16 milyonu aşkın emekli ve hak sahibi, şimdiden ikramiyeyi merak ediyor. Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? İkramiyeden kimler faydalanacak? SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte Karakaş'ın konuyla ilgili yazısı:
İKRAMİYEYE ZAM YAPILACAK MI?
2018 yılında 1.000 TL olarak belirlenmiştir. Ancak yüksek enflasyonun hüküm sürdüğü ülkemizde bu rakamın nasıl güncelleneceği objektif bir kıstasa örneğin asgari ücret ya da devletin her yıl belirlediği yeniden değerleme oranı gibi kıstaslara endekslenmemiştir.
2018, 2019 ve 2020 yıllarında enflasyon göz önünde bulundurmaksızın 1.000 TL olarak sabit bırakılmıştır. İlk defa 2021 yılında %10 oranında artırılarak 1.100 TL’ye çıkarılmıştır. Bu rakam 2022 yılında sabit bırakılmıştır. 2023 yılında ise 1.100 TL’den 2000 TL’ye yükseltilmiştir. 2024 yılında %50 oranında artırılarak 3.000 TL’ye yükseltilmiştir. En son olarak geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda bu rakam 4.000 TL olarak belirlenmiştir. 2018 yılında ikramiye ile çok rahat kurban alınırken günümüzde maalesef küçük bir oğlak almak bile mümkün değildir.