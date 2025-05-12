Kurban Bayramı ikramiyesi artacak mı? Uzmanı uyardı: 31 Mayıs'a dikkat!

2018, 2019 ve 2020 yıllarında enflasyon göz önünde bulundurmaksızın 1.000 TL olarak sabit bırakılmıştır. İlk defa 2021 yılında %10 oranında artırılarak 1.100 TL’ye çıkarılmıştır. Bu rakam 2022 yılında sabit bırakılmıştır. 2023 yılında ise 1.100 TL’den 2000 TL’ye yükseltilmiştir. 2024 yılında %50 oranında artırılarak 3.000 TL’ye yükseltilmiştir. En son olarak geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda bu rakam 4.000 TL olarak belirlenmiştir. 2018 yılında ikramiye ile çok rahat kurban alınırken günümüzde maalesef küçük bir oğlak almak bile mümkün değildir.