Kurban Bayramı tatili öncesi fiyatlar tavan yaptı

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte otobüs bilet fiyatlarındaki son durum da merak edilmeye başlandı. Otobüs bilet fiyatlarına gelen zamlar Nisan ayı enflasyon rakamlarına da yansıdı. Bir önceki aya göre fiyatı en fazla artan başlık yüzde 34.24 ile karayolu ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı oldu.