Kurban Bayramı tatili öncesi fiyatlar tavan yaptı
Son dönemde şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarında yaşanan artışlar, tepkiye neden oluyor. Otobüs firmaları da, artan maliyetlerin etkisiyle bilet fiyatlarını artırdıklarını savunurken, bunun enflasyon verileriyle de doğrulandığını belirtiyor. Ramazan Bayramı'nda 2 katına çıkan otobüs bilet fiyatlarının bu bayramda nasıl artacağı da merak konusu.
Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte otobüs bilet fiyatlarındaki son durum da merak edilmeye başlandı. Otobüs bilet fiyatlarına gelen zamlar Nisan ayı enflasyon rakamlarına da yansıdı. Bir önceki aya göre fiyatı en fazla artan başlık yüzde 34.24 ile karayolu ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı oldu.
Ramazan Bayramı'nda ceza kesilmişti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, fahiş fiyatlarla bilet satışının engellenmesi ve korsan taşımacılığın önüne geçilmesi amacıyla 4 bin 810 otobüs denetlendiğini belirterek, denetimlerde otobüs işletmecilerine 5 milyon 321 bin 223 lira idari para cezası uygulandığını bildirmişti.
Otobüs bileti fiyatlarında artış
Ankara - Tekirdağ 750, İstanbul - Giresun 850. İzmir'den Kastamonu'ya gitmenin bedeli ise 1300 liraya çıktı. Ankara’da Hatay’a gitmek 700'den Adıyaman 800’den başlarken, Balıkesir ise günlük 400 ile 600 lira arasında değişiyor.
Otobüs bileti fiyatlarında artış
Ankara - Tekirdağ 750, İstanbul - Giresun 850. İzmir'den Kastamonu'ya gitmenin bedeli ise 1300 liraya çıktı. Ankara’da Hatay’a gitmek 700'den Adıyaman 800’den başlarken, Balıkesir ise günlük 400 ile 600 lira arasında değişiyor.