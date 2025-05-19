Kurban Bayramı tatili temmuz maaş zammını nasıl etkileyecek? Maaşlar tehlikede mi?

Anka Haber'den Zülfikar Doğan'ın analizine göre, geçtiğimiz yıl kasım ayında yüzde 2,24 olan aylık enflasyon aralık ayında 1,49 puanlık düşüşle yüzde 1,03 oranında açıklanınca hem yıllık enflasyon düşük çıktı hem de ocak ayında memur ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı için öngörülen 6 aylık enflasyon farkı düşük kaldı.