Kurban Bayramı tatili temmuz maaş zammını nasıl etkileyecek? Maaşlar tehlikede mi?
Kurban Bayramı tatilinin 10 güne uzatılması gündemde. Uzatma olursa, haziran enflasyonunun daha düşük hesaplanabileceği ve bu durumun da temmuzda memur ve emekli zamlarını olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapıldı.
Arife gününün 5 Haziran Perşembe gününe denk geldiği 4 günlük Kurban Bayramı tatili 6 Haziran Cuma başlayacak 9 Haziran Pazartesi sona erecek. Dolayısıyla bayram tatilinin 10 güne uzatılması durumunda 2 Haziran Pazartesi gününden itibaren kamu kurumları ve kamu çalışanlarının idari izinli sayılması yönünde Cumhurbaşkanı kararı çıkarılması gerekiyor.
Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması durumunda, haziran ayı enflasyon hesabında bu sürenin etkisiz kalması nedeniyle daha düşük bir enflasyon oranı açıklanabileceği ve bu durumun memur ile emekli maaş zamlarını temmuzda olumsuz etkileyebileceği konuşuluyor.
"6 AYLIK ENFLASYON ZAMMI DÜŞÜK KALABİLİR" UYARISI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hesaplanan tüketici enflasyonu (TÜFE) rakamlarının yıllardır milyonlarca kişiyi ilgilendiren ocak ve temmuz maaş zamları öncesinde rutin şekilde haziran ve aralık aylarında düşük çıkması dikkat çekti.
Anka Haber'den Zülfikar Doğan'ın analizine göre, geçtiğimiz yıl kasım ayında yüzde 2,24 olan aylık enflasyon aralık ayında 1,49 puanlık düşüşle yüzde 1,03 oranında açıklanınca hem yıllık enflasyon düşük çıktı hem de ocak ayında memur ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı için öngörülen 6 aylık enflasyon farkı düşük kaldı.