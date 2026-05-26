Kurban Bayramı'nda çalışanlar dikkat! Bayram mesaisi ücreti nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre, işçinin hafta tatiline denk gelen bayram çalışması için 1,5 günlük ilave ücret ödenmesi gerekir. Örneğin 23 Mayıs Cumartesi günü haftalık iznini kullandıktan sonra pazar gününden itibaren aralıksız 30 Mayıs Cumartesi gününe kadar çalışan bir işçi için 30 Mayıs hafta tatilidir. Bu işçiye bayram çalışması nedeniyle 4 gün ilave ücret ödenmesi gerekir.