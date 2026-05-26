Kurban Bayramı'nda çalışanlar dikkat! Bayram mesaisi ücreti nasıl hesaplanır? İşte detaylar...
Kurban Bayramı yaklaşırken bayramda çalışan milyonlarca çalışan, alacağı mesai ücretini hesaplamaya başladı. Peki, Bayram mesaisi ücreti ne kadar ve nasıl hesaplanır? Bayram mesai ücreti ne zaman yatar? İşte detaylar...
BAYRAM MESAİ ÜCRETİ NEDİR?
Bayram mesai ücreti, resmî tatil günlerinde çalışan işçilere ödenen ek ücret anlamına gelir ve Türkiye’de 4857 sayılı İş Kanunu’na göre hesaplanır. Bayram günü çalışmak yüzde 100 zamlı ücret anlamına gelir.
BAYRAMDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
İlave ücret sadece arife günü ile bayram günleri çalışanlara verilir. Kurban bayramı 26 Mayıs Salı günü saat 13:00’te başlayıp 30 Nisan Cumartesi günü sona ereceği için, bu tarihlerde çalışan işçilere ilave ücret verilecek. Bu sürenin tamamında çalışan işçiye arife gününden başlamak üzere 3,5 gün ilave ücret ödenecek.
İş Kanununa göre, işçiler 6 gün çalıştıkları takdirde 7. gün hafta tatiline hak kazanırlar. Yedinci günün cumartesi ya da pazartesi olması gerekmez. Önemli olan işçinin aralıksız 6 gün çalışmış olmasıdır. İşçinin 6 günlük çalışmayı izleyen 7. günde kesintisiz 24 saat dinlenme hakkı vardır.
Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre, işçinin hafta tatiline denk gelen bayram çalışması için 1,5 günlük ilave ücret ödenmesi gerekir. Örneğin 23 Mayıs Cumartesi günü haftalık iznini kullandıktan sonra pazar gününden itibaren aralıksız 30 Mayıs Cumartesi gününe kadar çalışan bir işçi için 30 Mayıs hafta tatilidir. Bu işçiye bayram çalışması nedeniyle 4 gün ilave ücret ödenmesi gerekir.