Kurbanlık alımında altın kurallar! Küpe kontrolü uyarısı ve fiyat tavsiyesi geldi
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayram için hazırlıklar sürerken aurbanlık altın değerinde tavsiyeler geldi. Besiciler küpesiz hayvan konusunda alıcıları uyarırken kilosuna göre kurbanlık fiyat tavsiyesi verdi. İşte kurban seçerken dikkat edilmesi gerekenler
Kurbanlık fiyatlarında son durum ne? Küpe kontrolü neden kritik? Besicilerden, bayram öncesi mağduriyet yaşamamak için nelere dikkat edilmesine dair altın değerinde tavsiyeler geldi.
Küpe kontrolü uyarısı ve fiyat tavsiyesi geldi
Kilis Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Çekiç, hayvanların mutlaka küpeli olması gerektiğini belirtirken, hayvan yetiştiricisi Ömer Yılmaz da büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları hakkında bilgi verdi.
Mutlaka küpesine bakın!
KKurbanlık hayvan alacak vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Çekiç, hayvanların mutlaka küpeli olması gerektiğini belirtti.