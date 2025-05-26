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  4. Kurbanlık alımında altın kurallar! Küpe kontrolü uyarısı ve fiyat tavsiyesi geldi

Kurbanlık alımında altın kurallar! Küpe kontrolü uyarısı ve fiyat tavsiyesi geldi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayram için hazırlıklar sürerken aurbanlık altın değerinde tavsiyeler geldi. Besiciler küpesiz hayvan konusunda alıcıları uyarırken kilosuna göre kurbanlık fiyat tavsiyesi verdi. İşte kurban seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Kurbanlık alımında altın kurallar! Küpe kontrolü uyarısı ve fiyat tavsiyesi geldi - Sayfa 1

Kurbanlık fiyatlarında son durum ne? Küpe kontrolü neden kritik? Besicilerden, bayram öncesi mağduriyet yaşamamak için nelere dikkat edilmesine dair altın değerinde tavsiyeler geldi. 

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Kurbanlık alımında altın kurallar! Küpe kontrolü uyarısı ve fiyat tavsiyesi geldi - Sayfa 2

Küpe kontrolü uyarısı ve fiyat tavsiyesi geldi

Kilis Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Çekiç, hayvanların mutlaka küpeli olması gerektiğini belirtirken, hayvan yetiştiricisi Ömer Yılmaz da büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları hakkında bilgi verdi.

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Kurbanlık alımında altın kurallar! Küpe kontrolü uyarısı ve fiyat tavsiyesi geldi - Sayfa 3

Mutlaka küpesine bakın!

KKurbanlık hayvan alacak vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan  Çekiç, hayvanların mutlaka küpeli olması gerektiğini belirtti.

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Kurbanlık alımında altın kurallar! Küpe kontrolü uyarısı ve fiyat tavsiyesi geldi - Sayfa 4

En büyük kurbanlık dana: Tam tamına 1 ton 100 kilo

Yılmaz, Kilis'in en büyük danası olarak tanıttığı 1 ton 100 kiloluk kurbanlığın 300 bin liraya satıldığını söyledi. Küçükbaş hayvanların ise kilo başına 230 ila 260 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bulduğunu belirtti.

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