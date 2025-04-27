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  4. Kurbanlık hisse fiyatları açıklandı: İşte güncel kilogram fiyatları

Kurbanlık hisse fiyatları açıklandı: İşte güncel kilogram fiyatları

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatlarını ve kesim ücretini açıkladı.

Kurbanlık hisse fiyatları açıklandı: İşte güncel kilogram fiyatları - Sayfa 1

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık ve kesim ücretleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Kurbanlık hisse fiyatları açıklandı: İşte güncel kilogram fiyatları - Sayfa 2

Aras, kurbanlık hisse fiyatlarının 25 bin TL ile 35 bin TL arasında değişeceğini, kesim ücretinin ise 4 bin TL olarak belirlendiğini söyledi.

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Kurbanlık hisse fiyatları açıklandı: İşte güncel kilogram fiyatları - Sayfa 3

AÇIKLANAN FİYATLAR TAVSİYE NİTELİĞİNDE

Aras, kurban bayramı yaklaşırken, üreticilerle birlikte belirledikleri fiyatlarla hem üretici hem de tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için çalışma yaptıklarını kaydetti. Açıklanan fiyatlar, Kayseri ve Türkiye ortalamasına uygun olarak belirlenen tavsiye fiyatları olarak sunuluyor.

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Kurbanlık hisse fiyatları açıklandı: İşte güncel kilogram fiyatları - Sayfa 4

Başkan Aras, erkek dananın kilosunun 300 TL, değerini yitirmiş düvelerin kilosunun ise 290 TL olacağını belirtti. Damızlık değeri olmayan ineklerin kilosu ise 275 TL olarak açıklandı. 

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