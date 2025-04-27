Kurbanlık hisse fiyatları açıklandı: İşte güncel kilogram fiyatları

AÇIKLANAN FİYATLAR TAVSİYE NİTELİĞİNDE

Aras, kurban bayramı yaklaşırken, üreticilerle birlikte belirledikleri fiyatlarla hem üretici hem de tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için çalışma yaptıklarını kaydetti. Açıklanan fiyatlar, Kayseri ve Türkiye ortalamasına uygun olarak belirlenen tavsiye fiyatları olarak sunuluyor.