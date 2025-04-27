Kurbanlık hisse fiyatları açıklandı: İşte güncel kilogram fiyatları
Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatlarını ve kesim ücretini açıkladı.
Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık ve kesim ücretleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Aras, kurbanlık hisse fiyatlarının 25 bin TL ile 35 bin TL arasında değişeceğini, kesim ücretinin ise 4 bin TL olarak belirlendiğini söyledi.
AÇIKLANAN FİYATLAR TAVSİYE NİTELİĞİNDE
Aras, kurban bayramı yaklaşırken, üreticilerle birlikte belirledikleri fiyatlarla hem üretici hem de tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için çalışma yaptıklarını kaydetti. Açıklanan fiyatlar, Kayseri ve Türkiye ortalamasına uygun olarak belirlenen tavsiye fiyatları olarak sunuluyor.