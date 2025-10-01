Küresel belirsizlikte güvenli liman: Altın rekora koşuyor

Gram altın zirvede

Türkiye’de gram altın fiyatı, hem küresel ons fiyatındaki yükseliş hem de Dolar/TL kurundaki hareketlilik nedeniyle rekor üzerine rekor kırıyor. Gram altın, 2025 yılının başından bu yana sürekli yukarı yönlü hareket sergiledi. Ekonomik belirsizlikler ve enflasyonun yüksek seyrettiği ortamda altına yönelim daha da arttı. Vatandaşlar, hem yatırım hem de birikim amacıyla altına yoğun talep gösteriyor. Kuyumcularda altın satışlarının hızlandığı gözlemlenirken, bazı bölgelerde stokların azaldığı belirtiliyor. Gram altındaki hızlı yükseliş, küçük yatırımcılar için fırsat olarak da görülüyor. Ancak fiyatların sürekli artması, aynı zamanda ulaşılabilirliği de zorlaştırıyor. Dövizdeki dalgalanma da gram altın fiyatlarını anlık olarak yukarı çekiyor. Uzmanlara göre, önümüzdeki dönemde gram altın fiyatı 3 bin TL sınırını zorlayabilir. Bu beklenti, yatırımcıların daha erken alım yapmasına neden oluyor. Vatandaşların “altın güvenlidir” algısı ise fiyatlardaki hareketi destekliyor.