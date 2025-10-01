Küresel belirsizlikte güvenli liman: Altın rekora koşuyor
Altın fiyatları, küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler nedeniyle rekor seviyelere yükseldi. Uluslararası piyasalarda ons altın tarihi zirveleri test ederken, Türkiye’de gram altın da dolar/TL kurundaki hareketle art arda rekor kırıyor. Yatırımcıların güvenli liman arayışı talebi artırırken, kuyumcularda yoğunluk yaşanıyor.
Altın fiyatlarında yeni rekor
Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve yatırımcıların güvenli liman arayışıyla birlikte yeniden rekor seviyelere ulaştı. Ekonomistler, son aylarda merkez bankalarının agresif faiz politikaları, jeopolitik riskler ve ekonomik verilerdeki oynaklığın altına olan talebi artırdığını belirtiyor. Altın ons fiyatı uluslararası piyasalarda tarihi zirveleri test ederken, yatırımcıların ilgisi giderek yoğunlaşıyor. Fiziki altına talebin artması kuyumcularda da fiyatların hızla değişmesine yol açıyor. Türkiye’de gram altın fiyatı da Dolar/TL paritesindeki yükselişten ve ons fiyatındaki artıştan doğrudan etkileniyor. Ekonomistler, özellikle güvenli yatırım aracı arayışının altını öne çıkardığını vurguluyor. Yatırımcıların artan ilgiyle birlikte piyasada dengeler yeniden şekilleniyor. Rekor seviyelerin kalıcı olup olmayacağı ise önümüzdeki haftalarda netleşecek. Şu an için piyasalarda “güvenli liman” algısının en güçlü temsilcisi altın olarak görülüyor. Yükseliş eğiliminin sürmesi halinde yatırımcıların daha da agresif alımlar yapabileceği değerlendiriliyor.
Gram altın zirvede
Türkiye’de gram altın fiyatı, hem küresel ons fiyatındaki yükseliş hem de Dolar/TL kurundaki hareketlilik nedeniyle rekor üzerine rekor kırıyor. Gram altın, 2025 yılının başından bu yana sürekli yukarı yönlü hareket sergiledi. Ekonomik belirsizlikler ve enflasyonun yüksek seyrettiği ortamda altına yönelim daha da arttı. Vatandaşlar, hem yatırım hem de birikim amacıyla altına yoğun talep gösteriyor. Kuyumcularda altın satışlarının hızlandığı gözlemlenirken, bazı bölgelerde stokların azaldığı belirtiliyor. Gram altındaki hızlı yükseliş, küçük yatırımcılar için fırsat olarak da görülüyor. Ancak fiyatların sürekli artması, aynı zamanda ulaşılabilirliği de zorlaştırıyor. Dövizdeki dalgalanma da gram altın fiyatlarını anlık olarak yukarı çekiyor. Uzmanlara göre, önümüzdeki dönemde gram altın fiyatı 3 bin TL sınırını zorlayabilir. Bu beklenti, yatırımcıların daha erken alım yapmasına neden oluyor. Vatandaşların “altın güvenlidir” algısı ise fiyatlardaki hareketi destekliyor.
Küresel belirsizlikler altına talebi artırıyor
Dünya genelinde yaşanan ekonomik ve politik belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman arayışlarını artırıyor. ABD ekonomisinde resesyon ihtimali, Çin’de yavaşlayan büyüme ve Avrupa’daki borç krizleri altına olan talebi tetikliyor. Ayrıca jeopolitik riskler de fiyatlarda önemli rol oynuyor. Orta Doğu’da artan tansiyon, altına yönelimi daha da kuvvetlendiriyor. Yatırımcıların borsadan çıkıp altına yönelmesi fiyatların yukarı taşınmasına neden oluyor. Merkez bankalarının faiz kararları da piyasalarda etkisini hissettiriyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentisi altını güçlü tutuyor. Küresel piyasalarda güvenin zayıfladığı dönemlerde altının her zaman öne çıktığı biliniyor. Ekonomistler, bu döngünün yeniden yaşandığını ifade ediyor. Yatırımcılar da kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altının uzun vadede kazandıracağını düşünüyor. Bu nedenle talep tarafı sürekli artış eğilimi gösteriyor.
Merkez bankalarının rolü
Merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğilimi, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor. Son dönemde özellikle gelişmekte olan ülkelerin rezervlerinde altının payı ciddi oranda arttı. Bu eğilim, piyasalarda altına olan güvenin kurumsal düzeyde de güçlü olduğunu gösteriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın da rezervlerinde altının payını artırması dikkat çekiyor. Küresel merkez bankalarının bu yöndeki hamleleri yatırımcılara da güven veriyor. Ayrıca merkez bankalarının faiz politikaları altının fiyatında doğrudan belirleyici oluyor. Faizlerin düşmesi, altına olan talebi artırırken; yükselmesi ise görece zayıflatıyor. Ancak mevcut koşullarda faizlerin uzun süre yüksek kalması da altın fiyatlarını düşürmek yerine güvenli liman algısını pekiştiriyor. Yatırımcılar, merkez bankalarının alımları nedeniyle altın piyasasında arzın daraldığını da göz önünde bulunduruyor. Bu da fiyatların daha uzun süre yüksek kalmasına zemin hazırlıyor. Dolayısıyla merkez bankalarının rolü, altın piyasasında stratejik bir etkiye sahip oluyor.