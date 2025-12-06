Küresel belirsizlikte parlayan güvenli liman: Altın

1979 - İkinci petrol şoku

İran Devrimi sonrası petrol arzındaki kesinti küresel enflasyonu yeniden hızlandırdı ve enerji fiyatlarındaki artış dünya ekonomisinde ciddi bir maliyet şoku yarattı. Doların zayıflaması, yatırımcıların korunma arayışını daha da artırdı. Bu dönemde altın fiyatları hızlı bir şekilde yükselerek tarihi zirvelere ulaştı. Yatırımcılar ve merkez bankaları portföylerinde altın ağırlığını artırırken, güvenli liman kimliği daha da pekişti. Uzun süre yüksek kalan enflasyon, altına yönelimi kalıcı hale getirdi ve altının kriz dönemlerinde riskten korunma aracı olarak öne çıktığını bir kez daha teyit etti.