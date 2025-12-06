Küresel belirsizlikte parlayan güvenli liman: Altın
1973 Petrol krizinden 2022 Ukrayna Savaşı’na kadar yaşanan küresel şoklar, yatırımcıların altına yönelme refleksini doğruladı. Enerji fiyatlarındaki artış, finansal çöküşler, jeopolitik gerilimler ve pandemiler karşısında altın, güvenli liman kimliğini koruyarak fiyatlarını yukarı taşıdı. Tarihsel örnekler, altının ekonomik ve politik belirsizliklerde yatırımcıların ilk tercihi olmaya devam ettiğini gösteriyor.
1973 - Petrol krizi
Arap ülkelerinin uyguladığı petrol ambargosu küresel enerji maliyetlerini sert biçimde yükseltti ve dünya ekonomisinde enflasyonist baskıları tetikledi. Dolar üzerindeki değer kaybı, yatırımcıları alternatif varlıklara yöneltti. Bu dönemde altına olan talep belirgin şekilde artarak fiyatlarda yukarı yönlü hareketi tetikledi. Merkez bankalarının para politikalarında sınırlı manevra alanı bulunması, altını güvenli liman olarak daha cazip hale getirdi. Altın, bu süreçte yalnızca bireysel yatırımcıların değil, kurumsal portföylerin de merkezine oturarak küresel finansal sistemdeki rolünü güçlendirdi.
1979 - İkinci petrol şoku
İran Devrimi sonrası petrol arzındaki kesinti küresel enflasyonu yeniden hızlandırdı ve enerji fiyatlarındaki artış dünya ekonomisinde ciddi bir maliyet şoku yarattı. Doların zayıflaması, yatırımcıların korunma arayışını daha da artırdı. Bu dönemde altın fiyatları hızlı bir şekilde yükselerek tarihi zirvelere ulaştı. Yatırımcılar ve merkez bankaları portföylerinde altın ağırlığını artırırken, güvenli liman kimliği daha da pekişti. Uzun süre yüksek kalan enflasyon, altına yönelimi kalıcı hale getirdi ve altının kriz dönemlerinde riskten korunma aracı olarak öne çıktığını bir kez daha teyit etti.
2008 - Küresel finans krizi
Lehman Brothers’ın iflasıyla başlayan küresel finansal çöküş, bankacılık sistemine olan güveni derinden sarstı. İlk aşamada likidite ihtiyacı nedeniyle altın satışları görülse de kısa sürede güvenli liman talebi fiyatları yukarı taşıdı. Merkez bankalarının agresif parasal genişleme politikaları, düşük faiz ortamı ve doların dalgalı seyri altının cazibesini artırdı. Kriz boyunca altın uzun süre yükseliş trendinde kaldı ve küresel fonların pozisyonlarını büyütmesi fiyatların daha da hızla artmasına yol açtı. Bu dönem, altının ekonomik sarsıntılara verdiği tepkinin klasik örneklerinden biri olarak literatüre geçti.
2011 - ABD borç tavanı krizi
ABD’nin borç tavanı tartışmaları ve temerrüt ihtimali küresel risk algısını yükseltti. Kredi derecelendirme kuruluşlarının uyarıları ve politik belirsizlikler yatırımcıları güvenli liman arayışına itti. Altın fiyatları hızla rekor seviyelere çıktı ve kriz çözüldükten sonra dahi yüksek seviyelerini bir süre korudu. Bu süreç, altının yalnızca ekonomik değil, politik risklere karşı da duyarlı olduğunu ortaya koydu. Küresel fonların alımları fiyatları desteklerken, altın portföy çeşitlendirmesinde kritik bir araç haline geldi.