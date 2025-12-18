Küresel ekonomide doların yönünü etkileyen dinamikler

DOLARIN DEĞERİNİ ETKİLEYEN KÜRESEL FAKTÖRLER

1-) Fed’in faiz politikaları ve para sıkılaştırması

Fed’in (ABD Merkez Bankası) faiz kararları doların küresel yönünü belirleyen en temel etken olarak kabul ediliyor. Faiz artışları doların getiri cazibesini artırarak küresel yatırımcıların ilgisini bu para birimine yöneltiyor. Buna karşılık faiz indirimleri doların küresel çapta zayıflamasına yol açabilecek önemli hamleler arasında yer alıyor. Fed’in bilanço küçültme adımları da piyasadaki dolar likiditesini doğrudan etkiliyor. Likiditenin azalması doların değer kazanmasına, artması ise değer kaybetmesine neden olabiliyor. Fed yetkililerinin piyasaya verdiği sözlü yönlendirmeler bile kısa sürede sert dalgalanmalar yaratabiliyor. Piyasalarda buna “forward guidance etkisi” deniyor. Her Fed toplantısı öncesinde beklentiler yoğunlaşırken, kararlar açıklandığı anda piyasalar ilk tepkiyi saniyeler içinde gösteriyor. Enflasyon ve istihdam verileriyle uyumlu hareket eden faiz politikası, doların güçlü kalmasındaki en belirleyici kaldıraçlardan biri olmaya devam ediyor.