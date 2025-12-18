Küresel ekonomide doların yönünü etkileyen dinamikler
Doların küresel piyasalardaki hareketi, Fed kararlarının ötesinde ekonomik, politik ve finansal birçok dinamikle şekilleniyor. Yatırım akımlarından jeopolitik risklere, ABD verilerinden küresel risk iştahına kadar pek çok unsur doların değerini belirliyor. Artan belirsizlikler ve likidite sorunları doların önemini artırırken, güvenli liman talebi stratejik konumunu güçlendiriyor.
DOLARIN DEĞERİNİ ETKİLEYEN KÜRESEL FAKTÖRLER
1-) Fed’in faiz politikaları ve para sıkılaştırması
Fed’in (ABD Merkez Bankası) faiz kararları doların küresel yönünü belirleyen en temel etken olarak kabul ediliyor. Faiz artışları doların getiri cazibesini artırarak küresel yatırımcıların ilgisini bu para birimine yöneltiyor. Buna karşılık faiz indirimleri doların küresel çapta zayıflamasına yol açabilecek önemli hamleler arasında yer alıyor. Fed’in bilanço küçültme adımları da piyasadaki dolar likiditesini doğrudan etkiliyor. Likiditenin azalması doların değer kazanmasına, artması ise değer kaybetmesine neden olabiliyor. Fed yetkililerinin piyasaya verdiği sözlü yönlendirmeler bile kısa sürede sert dalgalanmalar yaratabiliyor. Piyasalarda buna “forward guidance etkisi” deniyor. Her Fed toplantısı öncesinde beklentiler yoğunlaşırken, kararlar açıklandığı anda piyasalar ilk tepkiyi saniyeler içinde gösteriyor. Enflasyon ve istihdam verileriyle uyumlu hareket eden faiz politikası, doların güçlü kalmasındaki en belirleyici kaldıraçlardan biri olmaya devam ediyor.
2-) ABD enflasyonunun seyri ve fiyat istikrarı
ABD’de enflasyonun yükselmesi veya düşmesi, doların yönünde dramatik etkiler yaratabiliyor. Yüksek enflasyon Fed’in faiz artırması gerektiği algısını güçlendirdiği için dolar lehine bir atmosfer oluşturuyor. Buna karşın enflasyonda düşüş yaşanması, piyasaların gevşek para politikası beklentisine yönelmesine neden oluyor. Her ay açıklanan tüketici enflasyonu (CPI) ve üretici enflasyonu (PPI) verileri finans piyasalarının en yakından takip ettiği göstergeler arasında bulunuyor. Verilerin beklenti üzerinde gelmesi dolar endeksini yukarı çekerken, altında kalması değer kaybına yol açabiliyor. Enflasyondaki kalıcılık tartışmaları da doların geleceğine ilişkin piyasaların algısını doğrudan etkiliyor. Fed’in “enflasyonda kalıcı düşüş” şartı nedeniyle piyasalarda sık sık belirsizlik oluşuyor. Bu belirsizlik dönemlerinde güvenli liman arayışı artıyor ve dolar talebi güçleniyor.
3-) ABD istihdam verileri ve ekonomik aktivite
Tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve saatlik kazançlar gibi göstergeler doların yönü üzerinde kritik rol oynuyor. Güçlü istihdam verileri ABD ekonomisinin dayanıklılığına işaret ettiği için Fed’in sıkı duruşunu sürdürmesi ihtimalini artırıyor. Bu tür veriler açıklandığında dolar endeksinde sert hareketler görülmesi oldukça yaygın. İşsizlik oranının beklenti altında kalması da doları destekleyen ekonomik sinyaller arasında yer alıyor. Öte yandan zayıf istihdam verileri doların değer kaybetmesiyle sonuçlanabiliyor. ABD ekonomisinin güçlü kalması küresel sermaye akımlarının dolara yönelmesine yol açarak doların avantajını pekiştiriyor. Piyasa oyuncuları veri açıklamaları öncesinde geniş bir fiyatlama aralığı oluşturuyor. Saniyeler içinde yaşanan bu dalgalanmalar doların küresel ölçekte ne kadar hassas bir para birimi olduğunu kanıtlıyor.
4-) Küresel risk iştahı ve güvenli liman arayışı
Dolar, küresel kriz dönemlerinde yatırımcıların ilk yöneldiği güvenli liman olarak biliniyor. Jeopolitik gerilimler, savaşlar, enerji krizleri ve finansal çalkantılar risk iştahını düşürerek dolara olan talebi artırıyor. Bu nedenle dünya üzerinde yaşanan her büyük olayın dolar üzerinde zincirleme etkisi bulunuyor. Piyasalarda riskten kaçışın arttığı dönemlerde altın ve dolar birlikte değer kazanıyor. Özellikle hisse senedi piyasalarının kırılganlaştığı süreçlerde doların tercih edilmesi çok daha belirgin hale geliyor. Risk iştahı yüksek olduğunda ise gelişmekte olan ülke para birimleri öne çıkarken dolar nispeten geri planda kalabiliyor. Bu döngü, doların küresel finans sistemindeki merkez rolünü güçlendiriyor. Risk algısında her değişim doların yönünü birkaç dakika içinde etkileyebiliyor.