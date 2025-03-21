Küresel gıda krizinin sofradan ekonomiye etkileri!

JEOPOLİTİK GERİLİMLER VE TEDARİK ZİNCİRİ SORUNLARI

Rusya-Ukrayna savaşı gibi jeopolitik gerilimler, küresel gıda tedarik zincirlerini olumsuz etkiliyor. Bu iki ülke, buğday, mısır ve ayçiçeği yağı gibi temel gıda ürünlerinin önemli ihracatçıları konumunda. Savaş, bu ürünlerin tedarikini aksatarak dünya genelinde fiyat artışlarına neden oluyor. Aynı zamanda, enerji fiyatlarındaki artış da gıda üretim ve dağıtım maliyetlerini yükseltiyor.