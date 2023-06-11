Küresel piyasalarda ‘merkez bankaları’ haftası: Oynaklık artabilir Küresel pay piyasaları, yoğun veri gündeminin olduğu haftada karışık bir seyir izlerken, piyasalar gelecek hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed), Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararlarını yakından takip edilecek. Bankalardan gelecek mesajlarla piyasalarda oynaklık artabilir.

Geçen hafta ABD'de borç limiti krizinin çözülmesine karşın açıklanan verilerden alınan sinyallerle enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan dünya ekonomilerinde para politikalarına ilişkin öngörüler varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam etti. Analistler, dünya genelinde bazı merkez bankalarının beklentilerin aksine karar almasının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta açıklayacağı faiz kararına yönelik tahminlerde oynaklığa sebep olduğunu dile getirdi. 1 | 6

Fed’den faiz artırım beklentisi geriliyor Avustralya Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerinin aksine 25 baz puan faiz artırmasının ardından, Kanada Merkez Bankası da politika faizini 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75'e yükseltti. Kanada Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ekonomideki talep fazlasının tahmin edilenden daha fazla olduğunun görüldüğü ifade edildi. Kanada, önceki toplantıda faiz artışına gitmeyerek G7 ülkeleri arasında faiz artışlarına ilk ara veren ülke olurken para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 80 ihtimalle bu toplantıyı da pas geçmesi bekleniyordu. Söz konusu bankaların faiz kararlarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta 25 baz puan faiz artırabileceğine ilişkin öngörüler yüzde 34 seviyesine çıkarken, iş gücü piyasasının soğumaya başlamış olabileceğine dair alınan sinyallerin akabinde 25 baz puan faiz artışına yönelik beklentiler yüzde 29'a geriledi. 2 | 6

ABD'de dikkatler enflasyon ve Fed'in faiz kararına çevrildi ABD'de pay piyasaları, Fed'in faiz kararı öncesinde ki son haftada pozitif bir seyir izlerken, gelecek hafta enflasyon verileri ve bankanın açıklayacağı para politikası kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, Fed'in para politikalarına ilişkin belirsizliklerin gün geçtikçe azalsa da yatırımcıların gelecek hafta atılacak adımları fiyatlama konusunda temkinli davrandıklarını ifade etti. 12 Haziran ile başlayan haftanın veri takviminde, salı günü enflasyon, çarşamba günü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Fed'in para politikası kararı, perşembe günü haftalık işsizlik başvuruları, perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek. 3 | 6