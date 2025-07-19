Küresel yarış hız kesmiyor! İşte kasasında en çok altın rezervi olan ülkeler

Amerika Birleşik Devletleri: Hala altının kralı

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 8.133 ton rezerviyle diğer tüm ülkelerden daha fazla altına sahiptir. Bu rezervin büyük bir kısmı, değeri 353,5 milyar dolar olan yaklaşık 147,3 milyon ons altını stoklayan Fort Knox'ta depolanıyor. Denver Darphanesi ve West Point Külçe Altın Deposu da diğer önemli altın depolama tesisleri arasında bulunuyor. Altın, tüm ABD dış rezervlerinin yaklaşık %75'ini oluşturarak, Amerika'nın ekonomik stratejisindeki merkezi önemini gösteriyor.