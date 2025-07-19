Küresel yarış hız kesmiyor! İşte kasasında en çok altın rezervi olan ülkeler
Modern ulusların zenginlik kaynakları çeşitlendirilmiş olsa da altın rezervleri dünyanın en sağlıklı ve en zengin ekonomileri için istikrarlı bir temel oluşturmaya devam ediyor. Ülkerlerin yıllık alımları, üst üste üçüncü yıl 1.000 tonu aştı. IMF ve Dünya Altın Konseyi'nin 2025 yılı verilerine göre, işte kasasında en çok altın bulunduran ülkeler listesi…
Tarih boyunca altın, zenginlik ve güvenliğin temel simgesi oldu. Modern ülkeler için altın rezervleri, ulusal ve uluslararası ekonomik stratejinin önemli bir parçasıdır. Merkez bankaları, enflasyona, döviz kuru oynaklığına ve finansal krizlere karşı korunmak için altını kullanır ve ekonomik çalkantılar sırasında ekonomilerin istikrarını sağlar.
Küresel altın talebi 2024-2025 yılları arasında güçlü seyretti. Merkez bankaları, özellikle gelişmekte olan piyasalardakiler, jeopolitik belirsizlik ve ekonomik çalkantılara rağmen külçe altın alımına devam etti.
Yıllık alımlar, üst üste üçüncü yıl 1.000 tonu aştı. IMF ve Dünya Altın Konseyi'nin 2025 yılı başından itibaren verilerine göre, işte en çok altın bulunduran ülkeler listesi…
Amerika Birleşik Devletleri: Hala altının kralı
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 8.133 ton rezerviyle diğer tüm ülkelerden daha fazla altına sahiptir. Bu rezervin büyük bir kısmı, değeri 353,5 milyar dolar olan yaklaşık 147,3 milyon ons altını stoklayan Fort Knox'ta depolanıyor. Denver Darphanesi ve West Point Külçe Altın Deposu da diğer önemli altın depolama tesisleri arasında bulunuyor. Altın, tüm ABD dış rezervlerinin yaklaşık %75'ini oluşturarak, Amerika'nın ekonomik stratejisindeki merkezi önemini gösteriyor.