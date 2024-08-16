Kuru incirin Avrupa yolculuğu başladı

Mandalina, zeytin ve nar üretiminde önemli bir yere sahip Havran'da bunun yanı sıra 2 bin dekar alandaki yaklaşık 19 bin incir ağacından yılda ortalama 2 bin ton ürün hasat ediliyor.

İlçede, Türk Patent ve Marka Enstitüsünce (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescilli "Havran siyah inciri"nin yanı sıra halk arasında "sarı dizilik" ile "kara dizilik" olarak bilinen ve kurutularak tüketilen çeşitler üretiliyor.