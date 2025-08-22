Kuyumcularda sertifikalı dönem başlıyor! 0.25 ve yarım gram altın geri mi dönüyor? Uzmanı açıkladı

"Çok şaşıracağınız bir gelişme daha olacak. Bu işçilikli altınlar var ya, kelepçe, kolye, küpe... Üzerinde taşlar var. Yaylar var. Hep böyle atölyeler altın olmayan madenleri fazla kullanıyordu. Hep kuyumcuları hem de tüketicileri mağdur ediyordu. Şimdi bütün ürünlerin üzerinde sertifikalar olacak."