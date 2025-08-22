Kuyumcularda sertifikalı dönem başlıyor! 0.25 ve yarım gram altın geri mi dönüyor? Uzmanı açıkladı
Altın satışlarında yeni dönem başlıyor. Sertifikalı sistemle hem yatırımcı hem de kuyumcu korunacak. Ayrıca sektörün 0.25 ve yarım gram altın talepleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a iletildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tüm detayları açıkladı.
Altın satışında kuyumcularda yeni bir dönem başlıyor. Hem vatandaşın hem de kuyumcuların mağduriyetinin sona ermesine yönelik başlatılan süreç, sektörü ve yatırımcıyı koruyacak.
İslam Memiş: 0,25 ve yarım gram altın satışı talebimizi ilettik
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile yaptığı görüşmede, kamuoyunun 0,25 ve yarım gram altın satışının yeniden başlamasıyla ilgili beklentilerini ilettiğini belirtti. Memiş, altın satışında yeni bir dönemin başlayacağını vurguladı.
Kuyumcularda sertifikalı dönem başlıyor!
Memiş, işçilikli altınlarda (kelepçe, kolye, küpe) kullanılan taş ve yayların tüketici ve kuyumcuları mağdur ettiğini ifade etti ve şöyle devam etti:
"Çok şaşıracağınız bir gelişme daha olacak. Bu işçilikli altınlar var ya, kelepçe, kolye, küpe... Üzerinde taşlar var. Yaylar var. Hep böyle atölyeler altın olmayan madenleri fazla kullanıyordu. Hep kuyumcuları hem de tüketicileri mağdur ediyordu. Şimdi bütün ürünlerin üzerinde sertifikalar olacak."