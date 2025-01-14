Lastik fiyatları cep yakıyor! Fatura kabarınca, sürücüler ikinci ele yöneldi

Az kullanılmış, sıfıra yakın lastikler revaçta

Şehmus Kayalı, "Az kullanılmış filo lastikleri dediğimiz sıfıra yakın olan lastiklere ‘çıkma’ lastik deniyor. Çıkma lastiklerin kullanım ömrü 30 bin kilometre civarıdır. Sıfırın standartlarına hemen hemen yakındır. Sıfır lastik ömrü 40 bin kilometredir ama birçok insanımız riski göze alarak 70, 80 bin kilometreye kadar kullanmaktadır" dedi.