Lastik fiyatları cep yakıyor! Fatura kabarınca, sürücüler ikinci ele yöneldi
Beklenen kar yağışı sebebiyle oto lastikçilerde yoğunluk başladı. Kış lastiği zorunluluğu sürücülerin bütçesini zorluyor. Sıfır lastik fiyatları cep yakarken, araç sahipleri ikinci el lastiğe yöneldi. Uzmanlar sürücüleri uyarırken, lastik seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
Zorunlu kış lastiği uygulaması aralık ayında başlamıştı. Beklenen kar yağışı nedeniyle lastiklerini taktırmayan veya yenilemek isteyenler de oto lastikçilere akın etti. Son dönemde gelen zamlarla birlikte yükselen lastik fiyatları bütçeleri zorlarken, sürücüler çareyi ikinci el lastik almakta buluyor.
Artan sıfır lastik fiyatları sürücülerin zorluyor. İkinci el diye tabir edilen lastikler bütçe sıkıntısı yaşayanların tercihi oldu.
Hem sıfır hem de ikinci el lastiğe zam geldi
Diyarbakır'da 18 yıldır lastik ustalığı yapan ve aynı zamanda işletme sahibi olan Şehmus Kayalı, artan fiyatlar nedeniyle vatandaşların hem sıfır hem de ikinci el çıkma lastik alımında büyük zorluk yaşadığını belirtti.
Az kullanılmış, sıfıra yakın lastikler revaçta
Şehmus Kayalı, "Az kullanılmış filo lastikleri dediğimiz sıfıra yakın olan lastiklere ‘çıkma’ lastik deniyor. Çıkma lastiklerin kullanım ömrü 30 bin kilometre civarıdır. Sıfırın standartlarına hemen hemen yakındır. Sıfır lastik ömrü 40 bin kilometredir ama birçok insanımız riski göze alarak 70, 80 bin kilometreye kadar kullanmaktadır" dedi.