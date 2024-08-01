Lavanta hasadı başladı: 60 kilosundan 1 kilo çıkıyor, kilosu 600 TL'ye satılıyor
Isparta'da mor bahçeleriyle turizm değerine sahip olan lavanta, yağıyla da başta kozmetik olmak üzere birçok sektörde kullanılıyor. Köylüler, geleneksel yöntemle lavanta yağı üretmeye başladı. 60-65 kilogram lavantanın kaynatılmasıyla elde edilen 1 kilogram lavanta yağının 500 ile 600 lira arasında olması bekleniyor.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı, son dönemde lavanta bahçeleri ve ürünleriyle öne çıkan Kuyucak köyünde lavanta yağı imalatı başladı.
Türkiye'deki lavanta üretiminin yaklaşık yüzde 90'ının sağlandığı ‘Lavanta kokulu köy' olarak bilinen Kuyucak'ta hummalı bir lavanta yağ üretimi yapılıyor.
Kozmetik başta olmak üzere farklı sektörlerde kullanılan lavantalardan elde edilen yağlar birçok ülkeye ihraç ediliyor.
Lavanta yağının kilosunun bu yıl 500 ile 600 lira arasında satılması bekleniyor.