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Lego temalı parktan kötü haber! İşten çıkarmalar başlıyor

Ünlü tema park Legoland Florida işten çıkarma planını açıkladı. Şirket yetkililerinin açıklamasına göre, merkezi Florida'nın gelişen tema parkı pazarında daha rekabetçi olabilmek için çoğunluğu sanatçılardan oluşan 234 çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.

Lego temalı parktan kötü haber! İşten çıkarmalar başlıyor - Sayfa 1

Florida eyaletine bağlı Winter Haven kentindeki tema parkı tesisi, geçen cuma günü Florida eyaletine gönderdiği bildiride, kalıcı işten çıkarmaların Mart ayı sonunda başlayıp Nisan ayı başına kadar süreceğini bildirdi.

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Lego temalı parktan kötü haber! İşten çıkarmalar başlıyor - Sayfa 2

İşten çıkarılan işçilerin dörtte üçünün sanatçılardan oluştuğu, beşte birinin de tema parkının eğlence kısmında çalıştığı bildirildi.

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Lego temalı parktan kötü haber! İşten çıkarmalar başlıyor - Sayfa 3

İşçileri sendikasız olan tema parkı tatil köyünde yaklaşık 1.500 çalışan bulunuyor.

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Lego temalı parktan kötü haber! İşten çıkarmalar başlıyor - Sayfa 4

Tema parkı tesisi Merlin Entertainment'a ait. Şirketin Kuzey Amerika halkla ilişkiler direktörü Julia Estrada, medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada, değişikliğin rekabetçi bir pazarda daha esnek bir şekilde faaliyet göstermesine olanak tanıyacağını söyledi.

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