Lego temalı parktan kötü haber! İşten çıkarmalar başlıyor
Ünlü tema park Legoland Florida işten çıkarma planını açıkladı. Şirket yetkililerinin açıklamasına göre, merkezi Florida'nın gelişen tema parkı pazarında daha rekabetçi olabilmek için çoğunluğu sanatçılardan oluşan 234 çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.
Florida eyaletine bağlı Winter Haven kentindeki tema parkı tesisi, geçen cuma günü Florida eyaletine gönderdiği bildiride, kalıcı işten çıkarmaların Mart ayı sonunda başlayıp Nisan ayı başına kadar süreceğini bildirdi.
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İşten çıkarılan işçilerin dörtte üçünün sanatçılardan oluştuğu, beşte birinin de tema parkının eğlence kısmında çalıştığı bildirildi.
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