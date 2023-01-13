Lexus Tokyo'da yeni konseptlerini sergiledi Premium otomobil üreticisi Lexus, Tokyo Auto Salon 2023 fuarında yeni konseptlerle boy gösterdi.

Lexus açıklamasına göre, elektrifikasyonu daha etkileyici sürüş deneyimi sunmak adına bir fırsat olarak değerlendiren Lexus, Tokyo Auto Salon 2023’te RZ Sport konseptini ilk kez sergiledi. Lexus’un tam elektrikli modeli RZ üzerine yapılan konsept araç, önde ve arkada konumlandırılan 150 kW motorlarıyla çok daha güçlü bir sürüş performansı sunuyor. Standart araca göre 35 mm alçaltılan ve özel gövde parçalarıyla donatılan RZ Sport konsepti, daha büyük jantlara ve spor koltuklara sahip. Yarış pilotu Masahiro Sasaki ile geliştirilen RZ Sport Konsepti, elektrikli aracın yüksek performansını yansıtan bir renk temasıyla tasarlandı. 1 | 4

Lexus yeni "outdoor" konseptleriyle maceracı ruhunu gösteriyor Lexus, Tokyo fuarının bir parçası olan Tokyo Outdoor Show’da da özel maceracı araçlarını da sergiledi. Karbon nötr toplum için çalışmalarını sürdüren Lexus aynı zamanda bunu gerçekleştirirken insanların doğayla daha iç içe olmasını hedefliyor. Bu kapsamda Lexus RX Outdoor konseptini, ROV Konsept 2’yi ve GX Outdoor konseptini gösterdi. 2 | 4

Yeni Lexus RX 450h+ üzerine yapılan RX Outdoor konsepti, özel tasarımının yanı sıra "outdoor" aktiviteler için konforlu ekipmanlarla donatıldı. Katlanan tavan çadırına sahip RX Outdoor konsepti, LED ışıklandırmalar ve özel tamponlarla tasarlandı. 3 | 4