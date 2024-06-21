Likidite tuzağı nedir? Para talebini etkileyen etkenler nelerdir?
Likidite tuzağı, faiz oranlarının en düşük olduğuna inanılan düzeyinde spekülasyon güdüsüyle para talebinin tam esnek olduğu durumdur. Peki, likidite tuzağının özellikleri nelerdir?
Likidite tuzağı nedir?
Likidite tuzağı, makro iktisadın kurucusu John Maynard Keynes tarafından geliştirilmiş olup para talebinin faize duyarlılığının sonsuz olduğu durumu ifade eder. Keynes, para talebini etkileyen etkenleri elde para tutma güdüsü doğrultusunda likidite tercihi teorisi ile açıklamıştır. Keynes'in görüşüne göre para talebinin etkilenmesi, işlem, ihtiyat ve spekülasyon olarak üç faktörden etkilenir.
İşlem güdüsüyle para talebi
Düzenli ödemelerdeki para kullanımından kaynaklanan para talebidir.
İhtiyat güdüsüyle para talebi
Diğer şartlar sabit kalmak kaydıyla (ceteris paribus), nominal milli gelir düzeyinin doğru orantılı bir fonksiyonudur.
Spekülatif amaçlı para talebi
Menkul kıymetlerin fiyatlarındaki dalgalanmalardan kazanç sağlamak amacıyla yapılan alım ve satım işlemleridir.
Likidite tuzağının özellikleri nelerdir?
Bireyler ve işletmeler, geleceğe yönelik belirsizlikler ve ekonomik istikrarsızlık beklentileri nedeniyle mevcut nakitlerini harcamak veya yatırım yapmak yerine tutmayı tercih ederler.
Likidite tuzağı durumunda merkez bankalarının geleneksel para politikası araçları, ekonomiyi canlandırmak için yetersiz kalır.
Ekonomik hareketliliğin azalması ve para talebinin artması, deflasyon riskini beraberinde getirir.
Likidite tuzağının aşılması genellikle ekonomik hareketliliği doğrudan teşvik etmek için hükümetler tarafından mali teşvik önlemlerinin devreye alınmasını gerektirir.
Merkez bankaları, piyasalara daha fazla likidite sağlamak ve uzun vadeli faiz oranlarını düşürmek amacıyla geniş çaplı varlık alım programlarına başvurabilir.