Likidite tuzağı nedir? Para talebini etkileyen etkenler nelerdir?

Likidite tuzağı nedir?

Likidite tuzağı, makro iktisadın kurucusu John Maynard Keynes tarafından geliştirilmiş olup para talebinin faize duyarlılığının sonsuz olduğu durumu ifade eder. Keynes, para talebini etkileyen etkenleri elde para tutma güdüsü doğrultusunda likidite tercihi teorisi ile açıklamıştır. Keynes'in görüşüne göre para talebinin etkilenmesi, işlem, ihtiyat ve spekülasyon olarak üç faktörden etkilenir.