Liman stokları ve zayıf talep, demir cevheri fiyatlarını baskılıyor

Çin’de talep zayıf, stoklar yüksek

Çin, demir cevheri talebindeki zayıflığın en önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ülkenin limanlarındaki demir cevheri stokları artarken, çelik üreticilerinin talep beklentileri zayıf kalıyor. Bu durum, vadeli işlemler üzerinde fiyat baskısına dönüşüyor ve piyasadaki yukarı yönlü hareketleri sınırlıyor. Çin’de çelik üreticilerinin bakım çalışmaları ve mevsimsel yavaşlama da toplam talepte keskin bir artış yaratmıyor. Liman stoklarının yüksek kalması, alıcıların yeni alımları ertelemesine yol açabiliyor. Böylece piyasada arz fazlası beklentileri güçleniyor ve fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı artıyor. Bu eğilim, demir cevheri fiyatlarının son dönemdeki düşüşünde etkili bir faktör olarak değerlendiriliyor.