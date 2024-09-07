Limit düşürülmüş, vergi zammı gelmişti! Vergi sonrası yurtdışı alışverişi frene bastı
Yurtdışı online alışverişe getirilen vergi zammı sonrası alışverişler düşmeye başladı. Sektör temsilcileri, Çin malı ürünlerin satışlarında düşüş gözlemlediklerini ve 30 Euro altı ürün alışverişinde de belirgin bir azalma olduğunu söyledi. İşte pazardaki son durum...
Çin, Amerika ve Avrupa’da güçlü online pazar yerlerine Türkiye’den ilgi artınca yeni vergi düzenlemesine gidilmişti. 21 Ağustos’ta yürürlüğe giren 4458 sayılı Gümrük Kanunu çerçevesinde, yurtdışı e-ticaret platformlarından yapılan hızlı kargo alışverişlerinin limiti 150 Euro’dan 30 Euro’ya çekilmişti. Avrupa Birliği’nden gelen kargolarda vergi oranı yüzde 30, AB dışı ülkelerden gelenlerde ise yüzde 60 olarak belirlenmişti.
Peki yeni düzenleme özellikle Temu, Etsy, Shein gibi sık alışveriş yapılan platformlarda nasıl bir etki yarattı? Hürriyet Gazetesi'ne konuşan sektör temsilcileri, alışverişte ciddi bir düşüş yaşandığını belirttiler.
Özellikle yurtdışındaki pazaryerlerinde satılan kitap, aksesuar, spor ve kamp malzemeleri, elektronik gibi ürünlerin satışlarında düşüş yaşandığını söylediler.
ÇİN MALI ÜRÜNÜN REKABET GÜCÜ AZALDI
TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, vergi zammının etkilerini görmeye başladıklarını belirterek, “30 Euro altı ürünlerde de tüketici alışverişinde belirgin bir azalma gözlemliyoruz. Çin malı ürünlerin satışlarında da bir düşüş gözlemliyoruz. Vergi zamları ve yurtdışı alışveriş limitindeki düşüş, özellikle Çin’den ithal edilen ucuz ürünlerin maliyetini artırdı. Bu durum, tüketicilerin bu ürünleri satın alırken daha temkinli davranmasına ve yerel alternatiflere yönelmesine neden oldu. Özellikle elektronik aksesuvarlar, küçük ev aletleri ve diğer düşük maliyetli ürünlerde, Çin malının pazardaki rekabet gücünün zayıfladığını görebiliyoruz” dedi.