Limit düşürülmüş, vergi zammı gelmişti! Vergi sonrası yurtdışı alışverişi frene bastı

ÇİN MALI ÜRÜNÜN REKABET GÜCÜ AZALDI

TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, vergi zammının etkilerini görmeye başladıklarını belirterek, “30 Euro altı ürünlerde de tüketici alışverişinde belirgin bir azalma gözlemliyoruz. Çin malı ürünlerin satışlarında da bir düşüş gözlemliyoruz. Vergi zamları ve yurtdışı alışveriş limitindeki düşüş, özellikle Çin’den ithal edilen ucuz ürünlerin maliyetini artırdı. Bu durum, tüketicilerin bu ürünleri satın alırken daha temkinli davranmasına ve yerel alternatiflere yönelmesine neden oldu. Özellikle elektronik aksesuvarlar, küçük ev aletleri ve diğer düşük maliyetli ürünlerde, Çin malının pazardaki rekabet gücünün zayıfladığını görebiliyoruz” dedi.