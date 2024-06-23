Limited şirketlerin borsaya açılmasının önündeki engel kalkıyor!
TBMM’ye sunulacak vergi taslağında limited şirketlerle ilgili çok önemli bir düzenlemenin yer alması bekleniyor. ekonomim.com’un edindiği bilgiye göre; anonim şirket hisse senetlerine uygulanan vergi kolaylığının, limited şirket ortaklık paylarına da uygulanması planlanıyor. İlgili madde Meclis’te onaylanır ve SPK onay verirse artık limited şirketler de borsaya açılabilecek.
Bu hafta son şekli verilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması beklenen vergi taslağında, limited şirketlerle ilgili çok önemli bir düzenlemenin yer alması bekleniyor.
ekonomim.com’un edindiği bilgiye göre; anonim şirket hisse senetlerine uygulanan vergi kolaylığının, limited şirket ortaklık paylarına da uygulanması planlanıyor. Düzenleme yasalaştığı takdirde, anonim ve limited şirketler arasındaki vergi farklılığı da ortadan kalkmış olacak. Şirketlerin borsaya açılması için halen anonim şirket olması gerekirken, ilgili madde Meclis’te onaylanır ve SPK onay verirse artık limited şirketler de borsaya açılabilecek.
Uygulama nasıldı?
Gelir Vergisi Kanunu’nun mevcut hükümlerine göre, tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar gelir vergisine tabi bulunmuyor (GVK’nın Mükerer 80/1. Maddesi). Çünkü bu kazançlar gelir vergisinin konusuna girmiyor. Buna karşılık, hisse senedine bağlanmamış anonim şirket payları ile limited şirketlerdeki ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar ise herhangi bir süreye bakılmaksızın değer artış kazancı olarak gelir vergisine tabi tutuluyor.
Anonim şirketler büyük avantaj sağlıyordu!
Söz konusu uygulama yıllardır yürürlükte. Anonim şirketlere büyük bir avantaj sağlayan özel düzenlemenin püf noktası ise, anonim şirket ortaklık paylarının hisse (pay) senedine bağlanması ve bu senetlerin bastırılarak ortaklara verilmesi.
Hisse (pay) senedine bağlanmış anonim şirket ortaklık paylarına sağlanan bu vergi kolaylığının limited şirket ortaklık paylarına tanınmaması, Türkiye’de şirketlerin daha çok anonim şirket olarak kurulmasına ve mevcut limited şirketlerin ise anonim şirketlere dönüştürülmesine neden oluyor.
Sağlanan bu vergi kolaylığı limited şirketlere ciddi avantajlar sağlayacak. Örneğin, anonim şirket hisse senedini iktisap eden bir şahsın, 2 yıl elde bulundurduktan sonra bu hisse senetlerini ciro ederek ortaklık payını satması halinde, elde ettiği kazanç tutarı ne olursa herhangi bir vergi ödemiyor. Buna karşılık limited şirket ortağı 50- 60 yıl geçse de, ortaklık payını sattığı takdirde ciddi bir gelir vergisi ödemesi ile karşı karşıya kalıyor.