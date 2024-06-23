Limited şirketlerin borsaya açılmasının önündeki engel kalkıyor!

Bu hafta son şekli verilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması beklenen vergi taslağında, limited şirketlerle ilgili çok önemli bir düzenlemenin yer alması bekleniyor.

ekonomim.com’un edindiği bilgiye göre; anonim şirket hisse senetlerine uygulanan vergi kolaylığının, limited şirket ortaklık paylarına da uygulanması planlanıyor. Düzenleme yasalaştığı takdirde, anonim ve limited şirketler arasındaki vergi farklılığı da ortadan kalkmış olacak. Şirketlerin borsaya açılması için halen anonim şirket olması gerekirken, ilgili madde Meclis’te onaylanır ve SPK onay verirse artık limited şirketler de borsaya açılabilecek.